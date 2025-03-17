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ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР

Авто

В условиях ограниченных ресурсов, дефицита топлива и тяжёлых дорожных условий советские автозаводы старались выпускать грузовики, которые сочетали бы грузоподъёмность и экономичность по расходу топлива.

Грузовик ГАЗ в Днепропетровске
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Грузовик ГАЗ в Днепропетровске

Некоторые из этих моделей отличались завидной простотой и умеренным аппетитом, что делало их особенно востребованными в хозяйстве, сельском хозяйстве и на стройках. Представляем ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР.

1. ГАЗ-53

Расход топлива: 19–22 л/100 км. Один из самых массовых грузовиков СССР. Простая конструкция, умеренный расход и высокая надёжность.

Отлично подходил для перевозок на малых и средних расстояниях.

2. ЗИЛ-130

Расход топлива: 24–27 л/100 км. Несмотря на более мощный двигатель, отличался умеренным расходом по сравнению с более тяжёлыми машинами.

Благодаря настройке карбюратора и умеренной нагрузке расход можно было снизить до 23 л.

3. ГАЗ-66

Расход топлива: 20–24 л/100 км. Полный привод, военная выносливость и экономичность — редкое сочетание.

Использовался и в армии, и в народном хозяйстве. Прост в обслуживании, и при умеренной нагрузке расход оставался вполне приемлемым.

4. ЗИЛ-157

Расход топлива: 28–30 л/100 км (для полноприводной модели это мало). Один из самых проходимых грузовиков СССР.

Несмотря на внедорожные характеристики и старую конструкцию, расход был относительно низким для своего класса. Особенно ценился в сельской местности и при лесозаготовках.

5. ГАЗ-51

Расход топлива: 16–20 л/100 км. Один из самых первых массовых грузовиков СССР.

Благодаря лёгкой конструкции и небольшому мотору был весьма экономичным, особенно при езде по трассе или лёгкому грузу. Использовался в аграрном секторе десятилетиями.

Расход топлива зависел от множества факторов, таких как условия эксплуатации, нагрузка и техническое состояние автомобиля.

Куратор Игорь Моржаретто
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