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Один факт, который производители не афишируют: как страна сборки влияет на качество

1:57
Авто

Многие начинающие автомобилисты выбирают машину, ориентируясь только на дизайн и мощность. Однако один из ключевых факторов, который влияет на качество и надёжность автомобиля, — это страна, в которой он был собран. Перед подписанием договора купли-продажи стоит обратить внимание на этот момент, чтобы избежать неприятных сюрпризов в эксплуатации.

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

Как страна производства влияет на качество

Автопроизводители стремятся локализовать производство в странах, где продаются их машины. Это означает, что такие детали, как стёкла, пластиковые элементы, сиденья и даже кузовные панели, могут изготавливаться не на заводах головной компании, а на местных предприятиях. Например, в России рамы для внедорожников Mitsubishi производились на заводе ГАЗ.

Машины, собранные в Японии или Европе, чаще всего комплектуются оригинальными деталями, что повышает их надёжность. В то же время модели, выпускаемые в странах с удешевлённым производством, могут оснащаться менее качественными комплектующими.

Влияние страны назначения на оснащение

Автомобили, предназначенные для разных стран, могут существенно отличаться не только по качеству сборки, но и по комплектации:

  • Японские версии — как правило, имеют усиленную защиту от коррозии.
  • Российские модели — часто адаптированы к суровому климату: усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет, мощный аккумулятор, более производительный стартер и дополнительные опции для комфортной эксплуатации зимой.

Оптимальный выбор для надёжности

Лучше всего приобретать автомобили, произведённые в стране, где находится штаб-квартира бренда. В таких моделях больше оригинальных комплектующих, выше качество сборки и меньше вероятность использования дешёвых аналогов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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