В погоне за комфортом: когда шумоизоляция приносит больше вреда, чем пользы

Желание сделать автомобиль более тихим и комфортным вполне понятно. Однако, даже при использовании профессиональных материалов для шумо- и виброизоляции, можно столкнуться с неприятными последствиями. Неправильный подход к этой процедуре способен не только ухудшить управляемость, но и привести к проблемам с электроникой и даже к коррозии кузова.
Многие массовые автомобили страдают от недостаточной шумоизоляции — производители экономят на этом элементе, снижая затраты. При грамотном подходе дополнительная шумоизоляция даёт ощутимые преимущества:
Однако ошибки при установке могут обернуться серьёзными проблемами.
Один из самых очевидных минусов — увеличение массы автомобиля. Это приводит к:
Кроме того, перегруженные шумоизоляцией двери могут со временем проседать, а задняя дверь может перестать подниматься автоматически.
Если при монтаже шумоизоляции будут закрыты штатные дренажные отверстия, вода начнёт накапливаться во внутренних полостях дверей и кузова. Это приведёт к нарушению вентиляции и ускоренному образованию ржавчины.
Чрезмерная шумоизоляция моторного отсека иногда становится причиной сбоев в работе бортовой электроники. Возможные проблемы:
Чтобы не столкнуться с негативными последствиями, важно доверять шумоизоляцию профессионалам, которые знают, какие элементы нельзя перегружать, и следят за сохранением вентиляции и правильной работы всех систем.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.