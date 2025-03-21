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Машина уходит в сторону? Может, она просто хочет свернуть в автосервис

2:40
Авто

Почти все автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда машину уводит в сторону даже при движении по ровной дороге. Особенно это актуально для подержанных автомобилей. Причин у этой проблемы может быть несколько, и важно своевременно их выявить, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Проблемы с шинами

Чаще всего машину тянет в сторону из-за неисправностей, связанных с колёсами. Основные причины:

  • Разное давление в шинах. Даже небольшая разница в давлении может повлиять на устойчивость автомобиля.
  • Неравномерный износ протектора. Изношенные шины имеют разное сцепление с дорогой, что приводит к отклонению от траектории.
  • Разные размеры или высота протектора. Если на одной оси стоят покрышки с разными характеристиками, автомобиль может уводить в сторону.
  • Нарушенная балансировка колёс. Дисбаланс создаёт вибрации, которые также могут влиять на курсовую устойчивость.

Повреждения подвески и рулевого управления

Если с шинами всё в порядке, стоит проверить систему рулевого управления и подвеску. Причины могут быть следующими:

  • Удар о бордюр. Сильный удар способен повредить детали подвески, нарушить геометрию ходовой и привести к неравномерному износу шин.
  • Дефект ступичного подшипника. Повреждённый подшипник создаёт сопротивление при вращении колеса, вызывая перегрев и отклонение автомобиля в сторону. Обычно сопровождается посторонними звуками: гулом, скрежетом или потрескиванием.
  • Изношенные сайлентблоки. Они теряют упругость, что приводит к смещению подвески и изменению траектории движения.

Неполадки в тормозной системе

Если машину уводит в сторону во время торможения, это может указывать на проблемы с тормозами:

  • Неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Одно колесо может тормозить сильнее другого, что приводит к смещению автомобиля с траектории.
  • Заклинивание одного из тормозных суппортов. В этом случае колесо постоянно испытывает дополнительное сопротивление, из-за чего машину тянет в одну сторону.

Нарушенные настройки развала-схождения

Если развал-схождение колёс сбит, колёса стоят под неправильным углом относительно друг друга и дороги. Это приводит не только к уводу автомобиля в сторону, но и к быстрому износу шин. Проверка и регулировка развала-схождения поможет решить проблему и продлить срок службы резины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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