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Руль в крайнее положение – и проблемы обеспечены: вот что нужно знать

Авто

В мире автомобилей гидроусилитель рулевого управления давно стал нормой. Это устройство облегчает управление, делает руль более лёгким и сокращает количество оборотов при манёврах. Однако обращаться с ним нужно осторожно, иначе можно столкнуться с поломками, которые приведут к дорогостоящему ремонту.

девушка за рулем
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
девушка за рулем

Почему нельзя выкручивать руль до упора

Гидроусилитель руля действительно упрощает жизнь водителям, но у него есть и уязвимые места. Одна из распространённых причин поломки — привычка выкручивать руль до упора и удерживать его в этом положении.

Когда руль вращается, жидкость под давлением воздействует на поршень в силовом цилиндре, заставляя двигаться рулевую рейку. Если руль остаётся в крайнем положении, нагрузка на систему возрастает, а давление в магистралях резко повышается. Это приводит к износу компонентов, а наиболее уязвимыми оказываются соединительные патрубки.

Чем грозит перегрузка гидроусилителя

Даже если в системе есть перепускной клапан, который сбрасывает избыточное давление, удержание руля в крайнем положении может привести к разрыву соединительных шлангов. В результате возможны утечки жидкости, ослабление хомутов и даже выход из строя насоса гидроусилителя.

Как избежать проблем с гидроусилителем

Чтобы продлить срок службы рулевого управления, не стоит удерживать руль в крайнем положении дольше нескольких секунд. После выкручивания его до упора лучше слегка ослабить угол поворота, чтобы снизить нагрузку на систему. Такой простой приём поможет избежать перегрева жидкости, износа патрубков и дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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