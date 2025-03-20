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Опасная ошибка: вот какие обороты убивают ваш двигатель

1:48
Авто

Автомобилисты не устают спорить о том, какие обороты двигателя можно считать оптимальными. Одни уверены, что низкие обороты вредят мотору, другие предупреждают о риске перегрева при постоянной езде на высоких оборотах, когда стрелка тахометра уже в красной зоне. Разберёмся, на каких режимах работы двигатель действительно может пострадать.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Можно ли крутить мотор до красной зоны

Многие начинающие водители боятся раскручивать мотор, но переживать не стоит — даже если стрелка тахометра подходит к красной зоне, защита двигателя не даст ему перегрузиться. Однако держать высокие обороты долго нельзя, иначе это приведёт к перегреву и повышенному расходу масла. Такой режим оправдан только в краткосрочных ситуациях, например, при обгоне.

Чем опасны слишком низкие обороты

Но и слишком низкие обороты не идут мотору на пользу. Экономия топлива за счёт движения в диапазоне 1000-1500 оборотов может обернуться неприятностями: снижается давление в системе смазки, ухудшается заряд аккумулятора, а двигатель начинает работать на грани масляного голодания. Особенно это опасно, если масло давно не менялось.

Оптимальный диапазон для долгой службы мотора

Чтобы продлить ресурс двигателя, стоит придерживаться среднего диапазона — от 1800 до 3000 оборотов в минуту. Если тахометр опускается ниже, на механике лучше переключиться на пониженную передачу, а на автомате — активировать спортивный режим. А ещё полезно несколько раз в неделю кратковременно раскручивать мотор до высоких оборотов — это поможет очистить камеры сгорания и свечи зажигания от нагара.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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