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ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР

Авто

Качество кузова — один из главных критериев долговечности машины.

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

В советские времена не все автомобили могли похвастаться антикоррозийной защитой, зато некоторые модели отличались удивительной прочностью кузова, способной выдержать годы суровой эксплуатации, удары, перегрузки и даже аварии.

Представляем ТОП-5 легковушек СССР с самыми прочными кузовами.

1. ГАЗ-24 "Волга"

Масса металла в конструкции просто поражала — кузов словно броня. Отличная устойчивость к деформации при ДТП.

При бережной эксплуатации гнил медленно, особенно в сухом климате. Любимая машина милиции и чиновников — не просто так.

2. Москвич-412

Несмотря на скромный вид, кузов у 412-го отличался жёсткостью и довольно хорошей коррозионной стойкостью для своего времени.

Выдерживал суровые условия эксплуатации в регионах с плохими дорогами. Иногда использовался как такси — и кузов выживал дольше мотора.

3. ВАЗ-2101 "Копейка"

Один из самых сбалансированных кузовов: достаточно жёсткий и простой в ремонте.

Многие владельцы отмечали, что кузов держался долго при регулярной антикоробработке. Хорошо переносил ямы, вибрации и лёгкие удары.

4. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)

Универсал с довольно крепкой рамной конструкцией основания кузова. Особенно ценился в деревнях и сёлах — выдерживал перевозку мешков, досок и даже стройматериалов.

Неубиваемая "рабочая лошадка" среди легковушек.

5. ЗАЗ-965/ЗАЗ-966 (Запорожец)

Невелик по размеру, но кузов был хорошо продуман и достаточно прочный. Особенно выручала простота конструкции — даже после мелких ДТП кузов можно было выправить молотком.

Лёгкий, жёсткий, ремонтопригодный — для своего класса был весьма крепким.

Эти автомобили заслужили признание благодаря своим прочным кузовам, которые могли служить десятилетиями без серьёзных повреждений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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