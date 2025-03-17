ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР

Качество кузова — один из главных критериев долговечности машины.
В советские времена не все автомобили могли похвастаться антикоррозийной защитой, зато некоторые модели отличались удивительной прочностью кузова, способной выдержать годы суровой эксплуатации, удары, перегрузки и даже аварии.
Представляем ТОП-5 легковушек СССР с самыми прочными кузовами.
1. ГАЗ-24 "Волга"
Масса металла в конструкции просто поражала — кузов словно броня. Отличная устойчивость к деформации при ДТП.
При бережной эксплуатации гнил медленно, особенно в сухом климате. Любимая машина милиции и чиновников — не просто так.
2. Москвич-412
Несмотря на скромный вид, кузов у 412-го отличался жёсткостью и довольно хорошей коррозионной стойкостью для своего времени.
Выдерживал суровые условия эксплуатации в регионах с плохими дорогами. Иногда использовался как такси — и кузов выживал дольше мотора.
3. ВАЗ-2101 "Копейка"
Один из самых сбалансированных кузовов: достаточно жёсткий и простой в ремонте.
Многие владельцы отмечали, что кузов держался долго при регулярной антикоробработке. Хорошо переносил ямы, вибрации и лёгкие удары.
4. ИЖ-Комби (ИЖ-2125)
Универсал с довольно крепкой рамной конструкцией основания кузова. Особенно ценился в деревнях и сёлах — выдерживал перевозку мешков, досок и даже стройматериалов.
Неубиваемая "рабочая лошадка" среди легковушек.
5. ЗАЗ-965/ЗАЗ-966 (Запорожец)
Невелик по размеру, но кузов был хорошо продуман и достаточно прочный. Особенно выручала простота конструкции — даже после мелких ДТП кузов можно было выправить молотком.
Лёгкий, жёсткий, ремонтопригодный — для своего класса был весьма крепким.
Эти автомобили заслужили признание благодаря своим прочным кузовам, которые могли служить десятилетиями без серьёзных повреждений.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?