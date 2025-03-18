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Новый электрический внедорожник Toyota и Subaru: через 3 года ожидается революция в автомобильном мире!

2:01
Авто

Toyota и Subaru снова объединяют усилия для создания нового компактного электрического внедорожника, который появится в 2026 году. Эти компании уже имеют опыт совместной работы: их предыдущий проект — электрический кроссовер, известный как Subaru Solterra или Toyota bZ4X, в зависимости от бренда. Теперь они делают следующий шаг в развитии электромобилей.

Toyota bZ3X 003
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Toyota bZ3X 003

Во время последней презентации Toyota среди будущих моделей был замечен силуэт нового автомобиля, выпуск которого запланирован на 2026 год. Скорее всего, речь идет именно о совместной разработке двух японских автогигантов.

Производство нового электрического внедорожника развернется на заводе Subaru в Ядзиме, а первые экземпляры с эмблемами Toyota и Subaru появятся на рынке Европы в следующем сезоне. По предварительной информации, модель получит классический дизайн внедорожника, но при этом останется полностью электрической.

Основой для автомобиля, вероятно, станет платформа Toyota e-TNGA или аналог от Subaru. Ожидается, что он унаследует силовые установки существующих моделей мощностью 204 и 218 л. с., а также аккумулятор емкостью 71 кВтч, обеспечивающий запас хода около 465 км.

Размеры новинки могут оказаться немного больше, чем у Solterra и bZ4X (4,69 м), что может положительно сказаться на запасе хода.

Что касается цены, новый внедорожник позиционируется как более доступная альтернатива нынешним моделям Toyota и Subaru. Его стоимость, скорее всего, будет ниже 35 000 — 40 000 евро, что сделает его привлекательным вариантом среди электрокаров.

Уточнения

Toyota bZ4X — полностью электрический компактный кроссовер, производимый японской компанией Toyota с 2022 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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