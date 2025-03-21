Простая настройка АКПП поможет сэкономить деньги на бензине

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Каждый водитель хочет сократить расходы на топливо, но далеко не все знают, что это можно сделать без сложных доработок. Специалисты рассказали, как снизить расход до 0,7 литра на 100 км с помощью одной настройки АКПП.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Как работает этот метод

При движении по трассе АКПП автоматически снижает передачу при нажатии на газ, что приводит к увеличению расхода топлива. Но если включить ручной режим и выбрать самую высокую передачу, коробка перестаёт «дергаться» и расход падает.

Этот метод подходит для всех типов автоматов — гидроавтоматов, вариаторов и «роботов». В год он позволяет сэкономить до 150 литров топлива, что эквивалентно 8 000 рублей при средней цене бензина.

Дополнительные советы для экономии

На трассе держите скорость 90-100 км/ч — это самый экономичный режим.

В пробках двигайтесь плавно и избегайте резких торможений.

При обгоне временно переключайте АКПП обратно в режим «D» для ускорения.

Если остановка больше 3-5 минут (например, у железнодорожного переезда), переводите АКПП в нейтраль (N) или паркинг (P).

Простая настройка АКПП поможет уменьшить расход и продлить срок службы трансмиссии, а значит — избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

