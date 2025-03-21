Простая настройка АКПП поможет сэкономить деньги на бензине

Каждый водитель хочет сократить расходы на топливо, но далеко не все знают, что это можно сделать без сложных доработок. Специалисты рассказали, как снизить расход до 0,7 литра на 100 км с помощью одной настройки АКПП.
При движении по трассе АКПП автоматически снижает передачу при нажатии на газ, что приводит к увеличению расхода топлива. Но если включить ручной режим и выбрать самую высокую передачу, коробка перестаёт «дергаться» и расход падает.
Этот метод подходит для всех типов автоматов — гидроавтоматов, вариаторов и «роботов». В год он позволяет сэкономить до 150 литров топлива, что эквивалентно 8 000 рублей при средней цене бензина.
Простая настройка АКПП поможет уменьшить расход и продлить срок службы трансмиссии, а значит — избежать дорогостоящего ремонта.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.
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