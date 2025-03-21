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Простая настройка АКПП поможет сэкономить деньги на бензине

1:31
Авто

Каждый водитель хочет сократить расходы на топливо, но далеко не все знают, что это можно сделать без сложных доработок. Специалисты рассказали, как снизить расход до 0,7 литра на 100 км с помощью одной настройки АКПП.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Как работает этот метод

При движении по трассе АКПП автоматически снижает передачу при нажатии на газ, что приводит к увеличению расхода топлива. Но если включить ручной режим и выбрать самую высокую передачу, коробка перестаёт «дергаться» и расход падает.

Этот метод подходит для всех типов автоматов — гидроавтоматов, вариаторов и «роботов». В год он позволяет сэкономить до 150 литров топлива, что эквивалентно 8 000 рублей при средней цене бензина.

Дополнительные советы для экономии

  • На трассе держите скорость 90-100 км/ч — это самый экономичный режим.
  • В пробках двигайтесь плавно и избегайте резких торможений.
  • При обгоне временно переключайте АКПП обратно в режим «D» для ускорения.
  • Если остановка больше 3-5 минут (например, у железнодорожного переезда), переводите АКПП в нейтраль (N) или паркинг (P).

Простая настройка АКПП поможет уменьшить расход и продлить срок службы трансмиссии, а значит — избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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