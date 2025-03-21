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Бензобак может подвести — что делать, если топливо утекает в никуда

1:57
Авто

Резкий запах бензина в машине или пятна под автомобилем — это не просто неприятность, а признак опасной утечки топлива. Такая неисправность требует немедленного внимания, ведь малейшая искра может привести к пожару.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Почему бензин утекает

1. Изношенный топливный фильтр

Если фильтр расположен рядом с бензобаком, он со временем подвергается коррозии из-за грязи, реагентов и влаги. В металле появляются микротрещины, через которые начинает просачиваться топливо.

2. Проблемы с топливным насосом

Засорённый фильтр увеличивает нагрузку на насос, что может привести к повышенному давлению в системе и, как следствие, к утечке.

3. Прогнивший бензобак

У автомобилей старше 10 лет с металлическими баками на корпусе могут появляться сквозные отверстия. Особенно это опасно, если крепления ослабли, и бак начал опускаться.

4. Механические повреждения

Наезд на бордюр, ямы или острые предметы может привести к разгерметизации бензобака.

5. Разгерметизация топливного насоса

Износ прокладок и соединений топливной рампы — ещё одна причина утечек.

6. Повреждённые топливные шланги и форсунки

Старые шланги трескаются, теряют эластичность и не удерживают давление. Аналогичная проблема может возникнуть с уплотнительными кольцами форсунок.

Что делать, если топливо утекает

  1. Немедленно заглушите двигатель — движение с утечкой крайне опасно.
  2. Не пытайтесь устранять проблему самостоятельно — лучше обратиться в автосервис.
  3. Если утечка случилась в дороге, вызовите эвакуатор — не рискуйте возгоранием.

Помните: бензин легко воспламеняется, а устранение проблемы "на потом" может обернуться трагедией.

Уточнения

То́пливный бак — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. Также топливные баки (ёмкости) для дизельного топлива используются в системах автономного отопления — для обеспечения топливом дизельных отопительных котлов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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