Зима оставила след в моторе — что делать, чтобы избежать проблем

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

После холодов автомобиль сталкивается с серьёзными нагрузками: влага, дорожные реагенты и низкие температуры негативно сказываются на работе двигателя. Весной важно провести комплексную проверку машины, но есть одна процедура, о которой забывают многие автовладельцы — "прожарка" двигателя.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain двигатель

Зачем нужна "прожарка"

Зимой мотор работает в условиях, которые способствуют накоплению отложений и загрязнений.

Это связано с:

Замедленным сгоранием топлива из-за низких температур.

Накоплением конденсата в двигателе и выхлопной системе.

Образованием нагара в камере сгорания.

Снижением эффективности смазки из-за испарения масла.

Всё это приводит к увеличению расхода топлива, потере мощности и общему ухудшению работы мотора. "Прожарка" помогает очистить двигатель, вывести конденсат и восстановить его нормальную работу.

Как правильно "прожарить" двигатель

Лучше всего выполнять процедуру в сухую погоду, чтобы избежать лишнего воздействия влаги.

Прогрейте мотор - дайте ему поработать 5-10 минут на холостых оборотах. Совершите длительную поездку (30-40 минут), чередуя городской и загородный режим. Разгоняйтесь на трассе до 100-120 км/ч, если позволяют условия — двигатель должен работать на повышенных оборотах. После поездки проверьте масло и замените воздушный и топливный фильтры, если это необходимо.

Эта простая процедура позволит избежать проблем с мотором и значительно продлит его ресурс.

Уточнения

Форсу́нка — устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей (реже порошка) под давлением, главным образом, жидкого топлива при подаче его в топки паровых котлов, цилиндры двигателей внутреннего сгорания с целью достичь более совершенного его сгорания.



