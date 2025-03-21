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Зима оставила след в моторе — что делать, чтобы избежать проблем

1:40
Авто

После холодов автомобиль сталкивается с серьёзными нагрузками: влага, дорожные реагенты и низкие температуры негативно сказываются на работе двигателя. Весной важно провести комплексную проверку машины, но есть одна процедура, о которой забывают многие автовладельцы — "прожарка" двигателя.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Зачем нужна "прожарка"

Зимой мотор работает в условиях, которые способствуют накоплению отложений и загрязнений.

Это связано с:

  • Замедленным сгоранием топлива из-за низких температур.
  • Накоплением конденсата в двигателе и выхлопной системе.
  • Образованием нагара в камере сгорания.
  • Снижением эффективности смазки из-за испарения масла.

Всё это приводит к увеличению расхода топлива, потере мощности и общему ухудшению работы мотора. "Прожарка" помогает очистить двигатель, вывести конденсат и восстановить его нормальную работу.

Как правильно "прожарить" двигатель

Лучше всего выполнять процедуру в сухую погоду, чтобы избежать лишнего воздействия влаги.

  1. Прогрейте мотор - дайте ему поработать 5-10 минут на холостых оборотах.
  2. Совершите длительную поездку (30-40 минут), чередуя городской и загородный режим.
  3. Разгоняйтесь на трассе до 100-120 км/ч, если позволяют условия — двигатель должен работать на повышенных оборотах.
  4. После поездки проверьте масло и замените воздушный и топливный фильтры, если это необходимо.

Эта простая процедура позволит избежать проблем с мотором и значительно продлит его ресурс.

Уточнения

Форсу́нка — устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей (реже порошка) под давлением, главным образом, жидкого топлива при подаче его в топки паровых котлов, цилиндры двигателей внутреннего сгорания с целью достичь более совершенного его сгорания. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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