Зима оставила след в моторе — что делать, чтобы избежать проблем

После холодов автомобиль сталкивается с серьёзными нагрузками: влага, дорожные реагенты и низкие температуры негативно сказываются на работе двигателя. Весной важно провести комплексную проверку машины, но есть одна процедура, о которой забывают многие автовладельцы — "прожарка" двигателя.
Зимой мотор работает в условиях, которые способствуют накоплению отложений и загрязнений.
Это связано с:
Всё это приводит к увеличению расхода топлива, потере мощности и общему ухудшению работы мотора. "Прожарка" помогает очистить двигатель, вывести конденсат и восстановить его нормальную работу.
Лучше всего выполнять процедуру в сухую погоду, чтобы избежать лишнего воздействия влаги.
Эта простая процедура позволит избежать проблем с мотором и значительно продлит его ресурс.
Форсу́нка — устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей (реже порошка) под давлением, главным образом, жидкого топлива при подаче его в топки паровых котлов, цилиндры двигателей внутреннего сгорания с целью достичь более совершенного его сгорания.
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