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ТОП-5 двигателей СССР, которые копировали за рубежом

2:57
Авто

Советский Союз за время своего существования создал немало мощных и надёжных двигателей, как для автомобилей, так и для авиации и танковой техники.

RD33MK MAKS2009
Фото: commons.wikimedia.org by Allocer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
RD33MK MAKS2009

Некоторые из них оказались настолько удачными, что их копировали, заимствовали или дорабатывали за рубежом — как союзники, так и потенциальные противники. Представляем ТОП-5 двигателей СССР, которые стали объектом интереса за пределами страны.

1. Авиационный двигатель АШ-82

Тип: радиальный, 14-цилиндровый.

Применение: самолёты Ла-5, Ту-2, Ил-12 и другие. Копировали в Китае, Чехословакии, Польше. Китай производил копии под индексом HSI-82, использовав их в своих военно-транспортных самолётах. Двигатель славился надёжностью и высокой мощностью для поршневого класса.

2. Дизельный танковый двигатель В-2

Тип: V-образный 12-цилиндровый дизель.

Применение: Т-34, Т-44, Т-55, Т-62, Т-72. Копировали страны Варшавского договора, Китай, КНДР, Югославия.

Один из самых долговечных и технологичных танковых двигателей своего времени. Его конструкция легла в основу сотен модификаций и экспортных танков по всему миру.

3. Автомобильный двигатель УМЗ-417

Тип: рядный 4-цилиндровый бензиновый.

Применение: УАЗ-469, ГАЗ-69, легкие грузовики. Копировали в Китае (BJ212), Северной Корее.

Благодаря простой конструкции и отличной ремонтопригодности, двигатель стал основой многих военных и гражданских автомобилей в дружественных странах.

4. Реактивный двигатель РД-33

Тип: турбореактивный двухконтурный двигатель.

Применение: МиГ-29.  Копировали или модифицировали в Пакистане, Индии, Китае.

КНР адаптировала его для своих истребителей, а также изучала конструкцию при создании собственного семейства WS-двигателей.

5. Авиационный двигатель Р-11Ф-300

Тип: турбореактивный одноконтурный.

Применение: МиГ-21. Копировал Китай под индексом WP-7, использовался в J-7.

Один из самых известных реактивных двигателей 60-х годов. Китайская копия до сих пор применялась на учебно-боевых самолётах и модернизированных истребителях.

Эти примеры демонстрируют высокий уровень развития советского моторостроения и вклад отечественных инженеров в мировую техническую мысль.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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