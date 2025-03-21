Топливо исчезает, прибыль тает — как автопарки теряют миллионы на ровном месте

Топливо — одна из самых затратных статей для корпоративных автопарков, на которую может приходиться до 90% бюджета на содержание машин. Но часть этих денег теряется не из-за реального расхода, а из-за хищений и перерасхода. По словам создателя программы "ЮниФлит" Михаила Комарова, владельцы автопарков могут терять до 40% прибыли из-за махинаций с топливом.
Самый простой, но не самый точный способ — анализировать, сколько километров проехал автомобиль и сколько топлива он израсходовал. Водители предоставляют чеки с АЗС, а менеджеры высчитывают средний расход. Однако точность метода не превышает 80-85%, а мошенничество возможно даже в этой схеме — например, с поддельными чеками или использованием служебного авто в личных целях.
Электронные топливные карты исключают махинации с фиктивными чеками и позволяют контролировать заправки в режиме реального времени.
Они помогают:
Установка спутниковых трекеров позволяет отслеживать маршрут автомобиля и скорость движения, а подключение к CAN-шине даёт данные о фактическом расходе топлива. Это помогает выявлять случаи, когда автомобиль потребляет больше, чем должен.
Специальные датчики позволяют точно измерять объём потраченного топлива. Это исключает махинации со сливом горючего и помогает выявить скрытые потери.
Контроль за топливом — ключ к экономии бюджета автопарка. Использование современных технологий помогает не только снизить расходы, но и защитить бизнес от недобросовестных водителей.
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.
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