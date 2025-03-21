Топливо исчезает, прибыль тает — как автопарки теряют миллионы на ровном месте

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Топливо — одна из самых затратных статей для корпоративных автопарков, на которую может приходиться до 90% бюджета на содержание машин. Но часть этих денег теряется не из-за реального расхода, а из-за хищений и перерасхода. По словам создателя программы "ЮниФлит" Михаила Комарова, владельцы автопарков могут терять до 40% прибыли из-за махинаций с топливом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Как отслеживать потери

1. Сравнение пробега и заправок

Самый простой, но не самый точный способ — анализировать, сколько километров проехал автомобиль и сколько топлива он израсходовал. Водители предоставляют чеки с АЗС, а менеджеры высчитывают средний расход. Однако точность метода не превышает 80-85%, а мошенничество возможно даже в этой схеме — например, с поддельными чеками или использованием служебного авто в личных целях.

2. Топливные карты

Электронные топливные карты исключают махинации с фиктивными чеками и позволяют контролировать заправки в режиме реального времени.

Они помогают:

Устанавливать лимиты на заправки.

Определять временные ограничения для пополнения топлива.

Ограничивать список заправок, где можно использовать карту.

3. Спутниковый контроль и CAN-мониторинг

Установка спутниковых трекеров позволяет отслеживать маршрут автомобиля и скорость движения, а подключение к CAN-шине даёт данные о фактическом расходе топлива. Это помогает выявлять случаи, когда автомобиль потребляет больше, чем должен.

4. Датчики расхода топлива

Специальные датчики позволяют точно измерять объём потраченного топлива. Это исключает махинации со сливом горючего и помогает выявить скрытые потери.

Контроль за топливом — ключ к экономии бюджета автопарка. Использование современных технологий помогает не только снизить расходы, но и защитить бизнес от недобросовестных водителей.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.



