Весна, грязь, штрафы — чем обернётся обычная мойка во дворе

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С приходом тёплой погоды автомобилисты стараются привести свои машины в порядок, но важно помнить: мыть автомобиль можно далеко не везде. Нарушение этого правила может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Где точно нельзя мыть машину

В России запрет на мойку автомобилей связан с риском загрязнения окружающей среды. В список запрещённых зон входят:

Водоохранные территории — любые места рядом с водоёмами.

Лесные массивы — химикаты с кузова могут попасть в почву.

Детские площадки, парки, дворы — чтобы избежать загрязнения общественных территорий.

Сельскохозяйственные земли — защита почвы от вредных веществ.

В некоторых регионах действуют дополнительные ограничения. Например, в Москве мыть автомобиль можно только в специальных комплексах — в остальных местах это запрещено.

Сколько придётся заплатить за нарушение

Размер штрафа зависит от места и статуса нарушителя:

Граждане — от 1 000 рублей.

Должностные лица — до 30 000 рублей.

Юридические лица — до 100 000 рублей.

Если мойка происходила в лесу — штраф может достигать 300 000 рублей.

Кроме того, организация, нарушившая этот закон, рискует получить запрет на деятельность до 3 месяцев.

Можно ли мыть машину на даче

В некоторых регионах России дачникам разрешено мыть авто, но только при соблюдении экологических норм. Лучше заранее уточнить местные правила, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами.

Любителям чистых машин стоит задуматься: небольшая экономия на автомойке может обернуться серьёзными финансовыми потерями.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

