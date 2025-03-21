Весна, грязь, штрафы — чем обернётся обычная мойка во дворе

С приходом тёплой погоды автомобилисты стараются привести свои машины в порядок, но важно помнить: мыть автомобиль можно далеко не везде. Нарушение этого правила может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей.
В России запрет на мойку автомобилей связан с риском загрязнения окружающей среды. В список запрещённых зон входят:
В некоторых регионах действуют дополнительные ограничения. Например, в Москве мыть автомобиль можно только в специальных комплексах — в остальных местах это запрещено.
Размер штрафа зависит от места и статуса нарушителя:
Кроме того, организация, нарушившая этот закон, рискует получить запрет на деятельность до 3 месяцев.
В некоторых регионах России дачникам разрешено мыть авто, но только при соблюдении экологических норм. Лучше заранее уточнить местные правила, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами.
Любителям чистых машин стоит задуматься: небольшая экономия на автомойке может обернуться серьёзными финансовыми потерями.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.