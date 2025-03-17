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В Екатеринбурге можно купить Ferrari за 1,8 млн — но не машину

1:24
Авто

В Свердловской области выставили на продажу необычное плавсредство — катер, стилизованный под легендарный Ferrari. Объявление появилось на одном из популярных сайтов, и, судя по описанию, владельцу не терпится расстаться с уникальным судном.

Катер
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Катер

Гидроцикл в образе суперкара

Этот катер — не просто лодка, а настоящая копия автомобиля Ferrari, только вместо колёс — мощный корпус, а вместо дороги — водная гладь. Судно создано на базе гидроцикла BRP rxp215 — одного из самых мощных в своём классе. Год выпуска — 2024-й, а это значит, что перед нами практически новый агрегат.

Цена вопроса

Как сообщает TagilCity.ru, владелец оценил свой "водный суперкар" в 1 750 000 рублей, уверяя, что катер в идеальном состоянии и полностью готов к эксплуатации.

Стоит ли он своих денег

С учётом того, что сам гидроцикл BRP rxp215 стоит от 1,6 млн рублей, переделка под Ferrari могла обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Вероятно, такая лодка привлечёт внимание не только любителей скорости, но и тех, кто хочет выделиться на воде.

Такой "спорткар" точно станет звездой водоёмов, но найдётся ли на него покупатель?

Уточнения

Гидроци́кл — скоростное персональное водное транспортное средство (плавсредство) со стационарным двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем, предназначенное для движения путём глиссирования по водной поверхности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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