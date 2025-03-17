ТОП-5 мотоциклов СССР с самым надёжным двигателем

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Двигатель — горячее сердце любого мотоцикла. В СССР надёжность мотора была особенно важна: запасных частей было мало, мастерских — ещё меньше, а условия эксплуатации часто суровые.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ural-M-67-36

Некоторые советские мотоциклы отличались особой живучестью силового агрегата, который работал годами — на износ, в дождь, в мороз и в пыль. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР с самыми надёжными двигателями.

1. Урал М-67

Мощный оппозитный двигатель объёмом 650 кв. см. Простая, ремонтопригодная конструкция, рассчитанная на десятки тысяч километров.

Двигатель спокойно работал десятилетиями при правильном обслуживании.

2. ИЖ Планета-3/Планета-4

Одноцилиндровый двухтактный мотор — выносливый и простой, как молоток. Ремонт в поле — легко, запуск — надёжно, масло и бензин — вот и вся наука.

Ходил по 50-70 тысяч км при минимальном уходе.

3. ИЖ Юпитер-5

Двухцилиндровый двухтактный двигатель с отличной тягой и неплохим ресурсом. Лёгкий в ремонте, надёжный при регулярной замене масла и правильной смеси.

При бережной эксплуатации — до 80 тысяч км без капремонта.

4. Минск ММВЗ-3.112/3.115

Маленький, но живучий двухтактник, отлично работавший даже в суровых условиях. Отлично переносил перегрузки, пыль, грязь и мороз.

Простой и стойкий мотор, любимый в деревнях.

5. Днепр МТ-10/МТ-11

Мощный оппозитный двигатель, схожий с "Уралом", но с рядом доработок. Хорошо тянул с коляской и на бездорожье.

При качественной сборке — крайне надёжный агрегат, ходил по 100 тысяч км и больше.

Эти мотоциклы заслужили признание благодаря своим надёжным двигателям, которые могли работать десятилетиями без капитального ремонта.