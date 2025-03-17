Советская Армия всегда нуждалась в надёжной, проходимой и выносливой технике.
Грузовики, служившие в частях и на фронтах, нередко становились легендами — за свою неприхотливость, способность проехать там, где нет дороги. Представляем ТОП-5 самых легендарных армейских грузовиков СССР, проверенных боями, горами и бездорожьем.
1. ЗИЛ-157
Один из самых узнаваемых армейских грузовиков с характерным "носастым" капотом. Отличная проходимость благодаря полному приводу и колёсам с автообменом давления.
Использовался как тягач, командный пункт, радиомашина — незаменим в любой части.
2. ГАЗ-66
Легендарный "шишига" — компактный, проходимый и манёвренный. Любимец десантников, связистов, артиллеристов.
Низкий силуэт, надёжный двигатель, устойчивость — работал в любых условиях, от гор до тайги.
3. Урал-375Д
Мощный тяжеловоз с высокой проходимостью, использовавшийся для перевозки ракет, солдат и боеприпасов. Легко проходил по болоту, песку, снегу.
Его "рычащий" бензиновый двигатель и характерный силуэт знали во всех гарнизонах.
4. ЗИЛ-131
Универсальный армейский грузовик — от транспортного до спецшасси. Двигатель — бензиновый V8, надёжный и мощный.
Часто использовался как основа для передвижных радиостанций, кунгов, систем ПВО и РЭБ.
5. КамАЗ-4310
Современное на то время поколение армейских грузовиков, пришедшее на смену ЗИЛам и "Уралам". Трёхосная машина с дизельным мотором и отличной проходимостью.
Использовался в инженерных войсках, артиллерии, для перевозки личного состава и техники.
Эти грузовики заслужили признание благодаря своей надёжности, неприхотливости и долговечности. Они работали в самых тяжёлых условиях и служили Советской Армии десятилетиями.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?