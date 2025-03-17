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ТОП-5 самых легендарных армейских грузовиков СССР

2:15
Авто

Советская Армия всегда нуждалась в надёжной, проходимой и выносливой технике.

ЗИЛ-157, Molėtų technikos muziejus
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-157, Molėtų technikos muziejus

Грузовики, служившие в частях и на фронтах, нередко становились легендами — за свою неприхотливость, способность проехать там, где нет дороги. Представляем ТОП-5 самых легендарных армейских грузовиков СССР, проверенных боями, горами и бездорожьем.

1. ЗИЛ-157

Один из самых узнаваемых армейских грузовиков с характерным "носастым" капотом. Отличная проходимость благодаря полному приводу и колёсам с автообменом давления.

Использовался как тягач, командный пункт, радиомашина — незаменим в любой части.

2. ГАЗ-66

Легендарный "шишига" — компактный, проходимый и манёвренный. Любимец десантников, связистов, артиллеристов.

Низкий силуэт, надёжный двигатель, устойчивость — работал в любых условиях, от гор до тайги.

3. Урал-375Д

Мощный тяжеловоз с высокой проходимостью, использовавшийся для перевозки ракет, солдат и боеприпасов. Легко проходил по болоту, песку, снегу.

Его "рычащий" бензиновый двигатель и характерный силуэт знали во всех гарнизонах.

4. ЗИЛ-131

Универсальный армейский грузовик — от транспортного до спецшасси. Двигатель — бензиновый V8, надёжный и мощный.

Часто использовался как основа для передвижных радиостанций, кунгов, систем ПВО и РЭБ.

5. КамАЗ-4310

Современное на то время поколение армейских грузовиков, пришедшее на смену ЗИЛам и "Уралам". Трёхосная машина с дизельным мотором и отличной проходимостью.

Использовался в инженерных войсках, артиллерии, для перевозки личного состава и техники.

Эти грузовики заслужили признание благодаря своей надёжности, неприхотливости и долговечности. Они работали в самых тяжёлых условиях и служили Советской Армии десятилетиями.

Грузовик ЗИЛ-157. История и тест-драйв мощной советской машины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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