ТОП-5 грузовиков СССР, которые работали десятилетиями

Советские грузовики славились своей надёжностью и выносливостью.
Даже спустя десятки лет после схода с конвейера они продолжали исправно трудиться — на стройках, в колхозах, на промышленных предприятиях и даже в армии. Многие из них стали настоящими символами эпохи.
Представляем ТОП-5 самых живучих грузовиков СССР, способных работать десятилетиями.
1. ГАЗ-53
Один из самых массовых и универсальных грузовиков СССР. Простая конструкция, выносливый двигатель, лёгкое обслуживание.
Спокойно выдерживал 30–40 лет эксплуатации, особенно в сельском хозяйстве. До сих пор встречается на дорогах и работает.
2. ЗИЛ-130
Легендарный трудяга — строитель, лесовоз, молоковоз, пожарная машина. Мощный мотор и надёжное шасси позволяли использовать его в любых условиях.
При минимальном обслуживании служил десятилетиями без капитального ремонта.
3. КамАЗ-5320
Первый серийный КамАЗ, начавший выпускаться с середины 70-х. Прочный дизельный мотор, высокая грузоподъёмность и хорошая ремонтопригодность.
Работал десятилетиями в самых тяжёлых условиях — от карьеров до арктических трасс.
4. ГАЗ-66
Неприхотливый полноприводный грузовик, любимец армии и геологов. Отличная проходимость, простота ремонта, выносливый двигатель.
Даже при суровой эксплуатации в тайге или горах спокойно работал по 20–30 лет.
5. ЗИЛ-157
Ветеран советской автоистории с легендарной проходимостью. Надёжная техника, служившая в армии, экспедициях, лесных хозяйствах.
При хорошем уходе работал и по 40 лет — особенно в удалённых районах.
Эти грузовики заслужили признание благодаря своей надёжности, неприхотливости и долговечности. Они работали в самых тяжёлых условиях и служили своим владельцам десятилетиями.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?