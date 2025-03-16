ТОП-5 грузовиков СССР, которые работали десятилетиями

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Советские грузовики славились своей надёжностью и выносливостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Грузовик ГАЗ в Днепропетровске

Даже спустя десятки лет после схода с конвейера они продолжали исправно трудиться — на стройках, в колхозах, на промышленных предприятиях и даже в армии. Многие из них стали настоящими символами эпохи.

Представляем ТОП-5 самых живучих грузовиков СССР, способных работать десятилетиями.

1. ГАЗ-53

Один из самых массовых и универсальных грузовиков СССР. Простая конструкция, выносливый двигатель, лёгкое обслуживание.

Спокойно выдерживал 30–40 лет эксплуатации, особенно в сельском хозяйстве. До сих пор встречается на дорогах и работает.

2. ЗИЛ-130

Легендарный трудяга — строитель, лесовоз, молоковоз, пожарная машина. Мощный мотор и надёжное шасси позволяли использовать его в любых условиях.

При минимальном обслуживании служил десятилетиями без капитального ремонта.

3. КамАЗ-5320

Первый серийный КамАЗ, начавший выпускаться с середины 70-х. Прочный дизельный мотор, высокая грузоподъёмность и хорошая ремонтопригодность.

Работал десятилетиями в самых тяжёлых условиях — от карьеров до арктических трасс.

4. ГАЗ-66

Неприхотливый полноприводный грузовик, любимец армии и геологов. Отличная проходимость, простота ремонта, выносливый двигатель.

Даже при суровой эксплуатации в тайге или горах спокойно работал по 20–30 лет.

5. ЗИЛ-157

Ветеран советской автоистории с легендарной проходимостью. Надёжная техника, служившая в армии, экспедициях, лесных хозяйствах.

При хорошем уходе работал и по 40 лет — особенно в удалённых районах.

Эти грузовики заслужили признание благодаря своей надёжности, неприхотливости и долговечности. Они работали в самых тяжёлых условиях и служили своим владельцам десятилетиями.