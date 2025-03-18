Снег растаял, а опасности остались — что превращает весну в сезон аварий

С приходом весны риски на дорогах заметно возрастают. Как отмечает автоэксперт Пётр Баканов, основные проблемы связаны с погодными условиями, изменением манеры вождения и дорожным покрытием. Об этом сообщает издание "За рулём".
Весенние дни часто бывают тёплыми, но ночью температура может уходить в минус. Это приводит к образованию гололедицы, особенно в утренние часы. Если водитель поспешил со сменой зимней резины на летнюю, риск потери управления возрастает.
Из-за резких температурных перепадов асфальт начинает разрушаться, а на трассах появляются глубокие ямы. Попадание в такую ловушку может привести к повреждению колёс, подвески и даже дисков.
С увеличением скорости движения водители становятся агрессивнее, чаще идут на рискованные манёвры. Кроме того, за руль возвращаются те, кто не эксплуатировал машину зимой. После перерыва реакция у таких водителей замедлена, что повышает вероятность ДТП.
— Не спешите менять зимнюю резину, если ночью бывают заморозки.
— Держите дистанцию и будьте готовы к неожиданным манёврам других водителей.
— Следите за дорожным покрытием и объезжайте повреждённые участки.
Гололе́дица — слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели происходит понижение температуры воздуха и почвы (переход к отрицательным значениям температуры).
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.