Снег растаял, а опасности остались — что превращает весну в сезон аварий

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С приходом весны риски на дорогах заметно возрастают. Как отмечает автоэксперт Пётр Баканов, основные проблемы связаны с погодными условиями, изменением манеры вождения и дорожным покрытием. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: Flickr by Mark Turnauckas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грязный снег

Гололёд ночью и ранняя смена резины

Весенние дни часто бывают тёплыми, но ночью температура может уходить в минус. Это приводит к образованию гололедицы, особенно в утренние часы. Если водитель поспешил со сменой зимней резины на летнюю, риск потери управления возрастает.

Ямы после зимы — испытание для подвески

Из-за резких температурных перепадов асфальт начинает разрушаться, а на трассах появляются глубокие ямы. Попадание в такую ловушку может привести к повреждению колёс, подвески и даже дисков.

Весенний хаос на дорогах

С увеличением скорости движения водители становятся агрессивнее, чаще идут на рискованные манёвры. Кроме того, за руль возвращаются те, кто не эксплуатировал машину зимой. После перерыва реакция у таких водителей замедлена, что повышает вероятность ДТП.

Как избежать проблем

— Не спешите менять зимнюю резину, если ночью бывают заморозки.

— Держите дистанцию и будьте готовы к неожиданным манёврам других водителей.

— Следите за дорожным покрытием и объезжайте повреждённые участки.

Уточнения

Гололе́дица — слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели происходит понижение температуры воздуха и почвы (переход к отрицательным значениям температуры).



