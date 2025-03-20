Ваше масло осталось в двигателе, а деньги ушли в кассу — незаметный обман на СТО

Многие автовладельцы уверены, что замена масла — простая процедура. Однако недобросовестные автосервисы нашли способы наживаться на клиентах, выдавая фиктивные услуги.
— "Мнимая" замена масла - мастера просто протирают заливную горловину и фильтр, создавая видимость работы.
— Продажа несуществующего масла - вам выставляют счёт за 5 литров, хотя в двигатель залили только 4.
— Дешёвое масло вместо дорогого - заливают неподходящую или более дешёвую жидкость, а клиенту выдают чек за качественное масло.
— Откачка через щуп - вместо слива через пробку масло частично удаляют вакуумным методом, оставляя старые остатки, которые снижают эффективность нового масла.
— Присутствовать при замене масла.
— Проверять, вскрывают ли новую канистру при вас.
— Контролировать объём заливаемой жидкости.
— Убедиться, что масло сливают через сливную пробку, а не откачивают через щуп.
Даже обычная замена масла может стать способом мошенничества. Контроль за процессом — лучший способ защитить свой двигатель и кошелёк.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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