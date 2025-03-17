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Основные продажи "Москвича" — кроссоверы, но скоро появится семиместная модель

1:19
Авто

Автомобильный завод "Москвич" готовится к выпуску новой модели — семиместного кроссовера "Москвич 8", который может поступить в продажу весной 2025 года. Об этом пишет веб-ресурс «Китайские автомобили». 

Sehol X8 Plus
Фото: Wikimedia Commons by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sehol X8 Plus

На заводе уже есть готовые экземпляры автомобиля, однако официальная информация о ценах и комплектациях пока не раскрыта.

Стоит отметить, что "Москвич 8" представляет собой локализованный вариант китайского кроссовера JAC Sehol X8 Plus. Его анонс состоялся еще в апреле 2024 года, а производство и старт продаж были запланированы на конец года, но позже перенесены на февраль. Теперь сроки снова сдвинулись.

Ранее, в феврале 2023 года, завод "Москвич" продал более 1,1 тыс. автомобилей, причем основной объем продаж пришелся на модель "Москвич 3", что показывает растущий интерес к возрожденному бренду.

Пока автолюбители ждут появления новинки, остается надеяться, что "Москвич 8" предложит конкурентоспособную цену и достойное оснащение, что сделает его привлекательным выбором в сегменте семиместных кроссоверов.

Уточнения

Sehol X8 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый китайской компанией JAC Motors под брендом Sehol с 2020 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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