Заправил 95-й, а через неделю в баке уже 92-й — хитрый обман или физика

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Опытные водители уверены, что знают всё о топливе. Но мало кто подозревает, что 95-й бензин может незаметно превратиться в 92-й прямо в баке автомобиля. И виноват в этом не поддельный бензин, а обычные физические процессы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Как топливо теряет октановое число

Октановое число 95-го бензина обеспечивается специальными присадками, среди которых метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Его концентрация в топливе составляет около 10%, но есть нюанс — он испаряется при температуре выше 30 °C, а кипит уже при 55 °C.

Когда бензин превращается в 92-й

В жаркие летние дни температура внутри топливного бака может легко превысить 50 °C, особенно если машина долго стоит на солнце. Через неплотно закрытую крышку бензобака присадки испаряются, и топливо теряет октановое число. В результате мотор начинает работать хуже, а риск детонации возрастает.

Как избежать проблемы

— Следить за исправностью вентиляционной системы бака.

— Проверять плотность закрытия крышки горловины.

— Заправлять полный бак, чтобы минимизировать контакт топлива с воздухом.

Заправившись 95-м бензином, не стоит надеяться, что он останется таким же через несколько недель. Высокие температуры и небрежное отношение к топливной системе могут обернуться снижением октанового числа и проблемами с двигателем.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.

