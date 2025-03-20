Заправил 95-й, а через неделю в баке уже 92-й — хитрый обман или физика

Опытные водители уверены, что знают всё о топливе. Но мало кто подозревает, что 95-й бензин может незаметно превратиться в 92-й прямо в баке автомобиля. И виноват в этом не поддельный бензин, а обычные физические процессы.
Октановое число 95-го бензина обеспечивается специальными присадками, среди которых метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Его концентрация в топливе составляет около 10%, но есть нюанс — он испаряется при температуре выше 30 °C, а кипит уже при 55 °C.
В жаркие летние дни температура внутри топливного бака может легко превысить 50 °C, особенно если машина долго стоит на солнце. Через неплотно закрытую крышку бензобака присадки испаряются, и топливо теряет октановое число. В результате мотор начинает работать хуже, а риск детонации возрастает.
— Следить за исправностью вентиляционной системы бака.
— Проверять плотность закрытия крышки горловины.
— Заправлять полный бак, чтобы минимизировать контакт топлива с воздухом.
Заправившись 95-м бензином, не стоит надеяться, что он останется таким же через несколько недель. Высокие температуры и небрежное отношение к топливной системе могут обернуться снижением октанового числа и проблемами с двигателем.
Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.
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