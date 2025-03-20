Зелёный загорелся, но ехать нельзя — как не попасть в ловушку ПДД

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Каждый водитель знает, что на зелёный свет можно двигаться, но далеко не все учитывают нюансы, которые могут обернуться штрафом или даже аварией. Автоюрист рассказал, в каких случаях выезд на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора может повлечь санкции.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

Красный после зелёного

Одна из распространённых ситуаций — сложные перекрёстки, где пересекаются несколько дорог. Водитель может тронуться на зелёный, но уже через несколько метров встретить другой светофор с красным сигналом. В таком случае необходимо остановиться перед СТОП-линией и дождаться разрешающего сигнала. Если же водитель продолжит движение, его может зафиксировать камера или инспектор ГАИ.

Перекрёсток с затором — штраф обеспечен

В крупных городах пробки — привычное явление. Однако не все помнят, что выезд на перекрёсток запрещён, если впереди скопились машины и нет возможности завершить манёвр. Несмотря на это, многие игнорируют правило, но именно за такие нарушения ГАИ часто штрафует водителей, заранее расставляя посты в проблемных местах.

Железнодорожные переезды — зона повышенного контроля

Ещё один важный момент касается железнодорожных переездов. Даже если горит зелёный, водителю запрещено выезжать на переезд, если проезд вперёд затруднён. Проигнорировав это, можно не только получить штраф, но и создать опасную ситуацию. Именно поэтому на многих переездах установлены автоматические барьеры, препятствующие проезду при приближении поезда.

Выезд на перекрёсток при зелёном сигнале не всегда безопасен и законен. Водителям стоит учитывать заторы, особенности разметки и расположение светофоров, чтобы избежать штрафов и не оказаться в аварийной ситуации.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время.



