Зелёный загорелся, но ехать нельзя — как не попасть в ловушку ПДД

Каждый водитель знает, что на зелёный свет можно двигаться, но далеко не все учитывают нюансы, которые могут обернуться штрафом или даже аварией. Автоюрист рассказал, в каких случаях выезд на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора может повлечь санкции.
Одна из распространённых ситуаций — сложные перекрёстки, где пересекаются несколько дорог. Водитель может тронуться на зелёный, но уже через несколько метров встретить другой светофор с красным сигналом. В таком случае необходимо остановиться перед СТОП-линией и дождаться разрешающего сигнала. Если же водитель продолжит движение, его может зафиксировать камера или инспектор ГАИ.
В крупных городах пробки — привычное явление. Однако не все помнят, что выезд на перекрёсток запрещён, если впереди скопились машины и нет возможности завершить манёвр. Несмотря на это, многие игнорируют правило, но именно за такие нарушения ГАИ часто штрафует водителей, заранее расставляя посты в проблемных местах.
Ещё один важный момент касается железнодорожных переездов. Даже если горит зелёный, водителю запрещено выезжать на переезд, если проезд вперёд затруднён. Проигнорировав это, можно не только получить штраф, но и создать опасную ситуацию. Именно поэтому на многих переездах установлены автоматические барьеры, препятствующие проезду при приближении поезда.
Выезд на перекрёсток при зелёном сигнале не всегда безопасен и законен. Водителям стоит учитывать заторы, особенности разметки и расположение светофоров, чтобы избежать штрафов и не оказаться в аварийной ситуации.
Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?