Привезти из Белоруссии? Lada Vesta там интереснее и дешевле

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Белорусские дилеры марки Lada представили седан и универсал Lada Vesta в эксклюзивной версии Status, которая заметно отличается от стандартных комплектаций. Главное отличие — продвинутая медиасистема с вертикально ориентированным 9,7-дюймовым сенсорным экраном, "горячими" клавишами и камерой заднего обзора.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Цена и отличие от российского рынка

Стоимость седана Lada Vesta Status в Белоруссии составляет 45 400 белорусских рублей (примерно 1,18 млн рублей). Для сравнения, в России подобное оснащение доступно только в топовой версии Techno'24, стоимость которой начинается от двух миллионов рублей. Универсал Vesta SW в аналогичной комплектации обойдётся в 47 400 белорусских рублей (1,23 млн российских рублей), что лишь на 62 тысячи рублей дороже базовой версии.

Что входит в оснащение

Белорусская версия Life'24, на основе которой создана комплектация Status, получила:

— 1,6-литровый двигатель;

— 5-ступенчатую механическую коробку передач;

— встроенные сервисы "Яндекса";

— поддержку зеркального отображения экрана смартфона;

— аудиосистему;

— камеру заднего вида с динамической разметкой.

Есть ли подвох

Пресс-служба АвтоВАЗа подчеркнула, что версия Status не является заводской, однако белорусские дилеры предлагают её с официальной гарантией. Это делает автомобиль интересным вариантом для тех, кто хочет получить продвинутую мультимедийную систему без необходимости переплачивать за топовые версии.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180.

