Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский по приказу глобалистов затягивает мирные переговоры
Не просто кино: Захарова объяснила глубинную суть фильма Красный шёлк
Этот простой совет спасёт ваши почки при приёме антибиотиков: уролог раскрыла секрет
Австралия снова удивляет: найден монстр с ядовитыми клыками
Не просто ТВ, а ваш новый стиль жизни: Samsung S95F и его магия яркости и цвета
Бойцы спецназа Ахмат удерживают позиции в Судже и отражают вражеские атаки
Пирог, который поднимет настроение в любую погоду — с консервированными ананасами
Забвение или помощь СВО: активисты поставили Лолиту Милявскую перед выбором
Это меняет правила игры на рынке электромобилей: в Лондоне китайская компания BYD представила технологические новинки

Не дайте шиномонтажникам угробить ваши колёса – вот что нужно контролировать

1:24
Авто

Сезонная смена шин - горячая пора для шиномонтажных мастерских. Очереди растягиваются, а водители спешат поставить летнюю резину. Но мало кто задумывается, какие ошибки могут допустить мастера. А ведь неправильная установка колес чревата серьёзными последствиями.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Первая распространённая ошибка - неправильная затяжка болтов. Если гайки затягиваются последовательно, колесо может встать неровно, что приведёт к вибрациям и преждевременному износу. Оптимальная схема затяжки — крест-накрест, а завершать процесс нужно динамометрическим ключом.

Вторая проблема - установка шин не по направлению вращения. Если протектор имеет направленный рисунок, он должен быть установлен согласно стрелке "Rotation" на боковине. Ошибка может ухудшить сцепление с дорогой и повлиять на управляемость автомобиля.

Третья ошибка - отсутствие обработки посадочных краёв специальным герметиком. Этот состав обеспечивает плотное прилегание резины к диску. Если его не используют или заменяют на отработанное моторное масло, это приведёт к разрушению резины и потере герметичности.

Чтобы избежать проблем, стоит лично проконтролировать процесс или хотя бы убедиться, что шиномонтажники выполняют работу по правилам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Домашние животные
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Мясные штурмы главкома Сырского или последняя агония генерала 200 Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Этот простой совет спасёт ваши почки при приёме антибиотиков: уролог раскрыла секрет
Австралия снова удивляет: найден монстр с ядовитыми клыками
Не просто ТВ, а ваш новый стиль жизни: Samsung S95F и его магия яркости и цвета
Бойцы спецназа Ахмат удерживают позиции в Судже и отражают вражеские атаки
Пирог, который поднимет настроение в любую погоду — с консервированными ананасами
Не дайте шиномонтажникам угробить ваши колёса – вот что нужно контролировать
Забвение или помощь СВО: активисты поставили Лолиту Милявскую перед выбором
Это меняет правила игры на рынке электромобилей: в Лондоне китайская компания BYD представила технологические новинки
Загадка тёмного кислорода: может ли океан создавать его без света
Бабкина метит в примадонны российской эстрады: Лоза объяснил, почему это невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.