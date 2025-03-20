Не дайте шиномонтажникам угробить ваши колёса – вот что нужно контролировать

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Сезонная смена шин - горячая пора для шиномонтажных мастерских. Очереди растягиваются, а водители спешат поставить летнюю резину. Но мало кто задумывается, какие ошибки могут допустить мастера. А ведь неправильная установка колес чревата серьёзными последствиями.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Первая распространённая ошибка - неправильная затяжка болтов. Если гайки затягиваются последовательно, колесо может встать неровно, что приведёт к вибрациям и преждевременному износу. Оптимальная схема затяжки — крест-накрест, а завершать процесс нужно динамометрическим ключом.

Вторая проблема - установка шин не по направлению вращения. Если протектор имеет направленный рисунок, он должен быть установлен согласно стрелке "Rotation" на боковине. Ошибка может ухудшить сцепление с дорогой и повлиять на управляемость автомобиля.

Третья ошибка - отсутствие обработки посадочных краёв специальным герметиком. Этот состав обеспечивает плотное прилегание резины к диску. Если его не используют или заменяют на отработанное моторное масло, это приведёт к разрушению резины и потере герметичности.

Чтобы избежать проблем, стоит лично проконтролировать процесс или хотя бы убедиться, что шиномонтажники выполняют работу по правилам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

