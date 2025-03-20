На заправке нельзя оставлять мотор включённым — и вот настоящая причина

На любой АЗС в России заправка автомобиля с заведённым мотором запрещена. Несмотря на это, среди водителей нет единого мнения: одни считают такое требование пережитком прошлого, другие уверены, что в этом нет ничего страшного.
Однако закон однозначен. В статье 34 Федерального закона "О пожарной безопасности" прописано, что каждый гражданин обязан соблюдать правила противопожарной безопасности, а пункт 451 запрещает заправку автомобилей с работающим двигателем.
АЗС - это место повышенной опасности, где одно неосторожное движение может привести к трагедии. Современные заправочные станции оборудованы по всем стандартам, но даже самые надёжные технологии не исключают риск возникновения пожара.
Кроме того, несоблюдение правил может привести к штрафу. Но самое главное — это безопасность: водителя, пассажиров и всех, кто находится рядом. Так что закон есть закон: перед заправкой двигатель обязательно нужно заглушить.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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