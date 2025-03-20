Инспектор не сводит с вас глаз: не совершайте этих движений

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В дороге бывает всякое: машина может подвести, а водитель — совершить ошибку. Но даже если что-то пошло не так, главное — сохранять спокойствие.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Допустим, водитель забыл дома документы и осознал это только при виде патрульной машины. В такой ситуации многие начинают нервничать, сбавляют скорость, а на лице — испуг. Это верный способ привлечь внимание инспектора. Вместо этого нужно сохранять невозмутимость: вести себя как обычно, уверенно управлять автомобилем, не меняя траекторию и скорость.

Не забывайте о фарах! Если у машины нет дневных ходовых огней, включите ближний свет — иначе это гарантированный повод для остановки. И это не только штраф, но и риск оказаться без нужных документов в самый неподходящий момент.

Ещё одно правило — не перестраиваться на глазах у инспектора. Любой резкий манёвр воспринимается как попытка скрыться, а это почти наверняка приведёт к остановке.

Важно выбирать правильную полосу. В городе перестроения не так критичны, но за его пределами согласно ПДД нужно держаться правее. Если ехать ближе к инспектору, это демонстрирует уверенность.

Наконец, не забывайте о чистоте номерных знаков. Штраф за нечитаемые номера — это лишний повод для остановки. Лучше предотвратить лишние вопросы, чем потом оправдываться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

