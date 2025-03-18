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Разметка, которая ставит в тупик: что на самом деле означает двойная сплошная с прерывистой

2:37
Авто

Российские дороги — это не только пейзаж и транспортные потоки, но и нескончаемые вопросы, связанные с разметкой. Одним из самых запутанных и вызывающих недоумение вариантов является сочетание двух сплошных линий с прерывистой между ними. Это комбинация ставит в тупик не только водителей, но порой и инспекторов. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к представителю ГИБДД.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Разметка с двумя сплошными линиями и прерывистой: что она значит?

Как пояснили в Госавтоинспекции, в действующих правилах дорожного движения нет чёткого описания такой разметки. Несмотря на наличие прерывистой линии между сплошными, её нельзя пересекать. Это полностью запрещено, и любые попытки нарушить это правило чреваты серьёзными последствиями для водителей.

Штрафы и наказания за нарушение

Пересечение сплошной линии, как правило, влечёт за собой штрафы. Если водитель выехал на встречную полосу через сплошную, ему грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. Однако если манёвр совершён на участке с односторонним движением, штраф значительно меньше — всего 500 рублей.

Зачем нужна эта разметка?

Разметка с двумя сплошными линиями и прерывистой может вызвать недоумение, но она несёт важную функцию. В большинстве случаев она обозначает участок, где будут установлены разделительные конструкции — будь то бетонные блоки, металлические ограждения или другие элементы безопасности.

История разметки

Существует ещё одна возможная причина её появления. Ранее на этих участках использовалась разметка 1.11, где сплошная и прерывистая линии позволяли выполнять некоторые манёвры. Однако со временем эта разметка была заменена на двойную сплошную, а старую разметку просто не убрали.

Это решение позволило избежать дополнительных расходов, но водителям теперь стоит воспринимать такую разметку как полностью запрещённую для пересечения.

Несмотря на наличие прерывистой линии, разметка с двумя сплошными линиями полностью запрещает пересечение. Важно помнить, что нарушение этого правила может привести к штрафам и лишению прав.

Водителям стоит быть внимательными и воспринимать такую разметку как окончательный запрет, даже если на первый взгляд кажется, что можно проехать.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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