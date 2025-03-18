Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус

В Советском Союзе машины, на которых ездили директора крупнейших заводов, всегда были в центре внимания. Одним из таких автомобилей стала "семёрка" ВАЗ-2107 — гордость советского автопрома, которая не только отличалась высоким качеством, но и символизировала статус. Но почему именно этот автомобиль стал выбором руководства ВАЗа?
Для топ-менеджеров Волжского автозавода не было места для базовых моделей. Директорам полагались только люксовые версии машин. В 70-е годы это были "трешки" ВАЗ-2103, а с 1982 года, когда появилась ВАЗ-2107, многие пересели именно на неё. Эта модель в Советском Союзе считалась наиболее престижной и комфортной, и её выбирали не только для рабочих поездок, но и для демонстрации статуса.
По своим техническим характеристикам "семёрка" во многом была схожа с ВАЗ-2103, однако благодаря доработкам, она стала значительно более надёжной. Но ключевым достоинством были её салон и внешний вид, что сделало её идеальной для высокопрофильных пользователей.
Салон ВАЗ-2107 был разработан с учётом комфорта: анатомические кресла с боковой поддержкой и встроенными подголовниками, мягкая пластмассовая отделка, удобный четырёхспицевый руль и приборная панель с тахометром и вольтметром — всё это сделало салон более уютным и современным. А центральная консоль с часами и нишей под магнитолу впервые появилась именно на "семёрке".
Что касается внешнего вида, ВАЗ-2107 был значительно солиднее других моделей. Его дизайн, возможно, был вдохновлён автомобилями "Мерседес", что и сделало его привлекательным для советских руководителей. Это была не просто машина для поездок, а предмет гордости, который подчёркивал статус владельца.
"Жигули" для боссов ВАЗа стали не только рабочими автомобилями, но и важным элементом имиджа. Эта модель произвела впечатление как внутри страны, так и за рубежом, где её начали воспринимать как символ качества и престижа советского автопрома.
ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.