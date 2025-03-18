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Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус

2:30
Авто

В Советском Союзе машины, на которых ездили директора крупнейших заводов, всегда были в центре внимания. Одним из таких автомобилей стала "семёрка" ВАЗ-2107 — гордость советского автопрома, которая не только отличалась высоким качеством, но и символизировала статус. Но почему именно этот автомобиль стал выбором руководства ВАЗа?

lada 2107
Фото: Wikipedia by High Contrast, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
lada 2107

ВАЗ-2107 для больших боссов

Для топ-менеджеров Волжского автозавода не было места для базовых моделей. Директорам полагались только люксовые версии машин. В 70-е годы это были "трешки" ВАЗ-2103, а с 1982 года, когда появилась ВАЗ-2107, многие пересели именно на неё. Эта модель в Советском Союзе считалась наиболее престижной и комфортной, и её выбирали не только для рабочих поездок, но и для демонстрации статуса.

Уникальные особенности ВАЗ-2107

По своим техническим характеристикам "семёрка" во многом была схожа с ВАЗ-2103, однако благодаря доработкам, она стала значительно более надёжной. Но ключевым достоинством были её салон и внешний вид, что сделало её идеальной для высокопрофильных пользователей.

Салон ВАЗ-2107 был разработан с учётом комфорта: анатомические кресла с боковой поддержкой и встроенными подголовниками, мягкая пластмассовая отделка, удобный четырёхспицевый руль и приборная панель с тахометром и вольтметром — всё это сделало салон более уютным и современным. А центральная консоль с часами и нишей под магнитолу впервые появилась именно на "семёрке".

Внешность и статус

Что касается внешнего вида, ВАЗ-2107 был значительно солиднее других моделей. Его дизайн, возможно, был вдохновлён автомобилями "Мерседес", что и сделало его привлекательным для советских руководителей. Это была не просто машина для поездок, а предмет гордости, который подчёркивал статус владельца.

Наследие "семёрки"

"Жигули" для боссов ВАЗа стали не только рабочими автомобилями, но и важным элементом имиджа. Эта модель произвела впечатление как внутри страны, так и за рубежом, где её начали воспринимать как символ качества и престижа советского автопрома.

Уточнения

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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