Сколько можно выпить безалкогольного пива, чтобы не попасть в ловушку алкотестера

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Многие автомобилисты считают, что безалкогольные напитки — это идеальная альтернатива традиционным алкогольным напиткам, которая не влияет на способность управлять автомобилем. Но так ли это на самом деле? Разбираемся в вопросе с помощью инспектора ГАИ и врача-нарколога.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Безалкогольное пиво — безопасная альтернатива?

Безалкогольное пиво может восприниматься как имитация настоящего напитка, и его популярность среди потребителей часто ставится под сомнение. Однако статистика говорит о другом: объемы продаж безалкогольного пива растут, а на рынке появляется всё больше новых марок и видов. Оно пользуется стабильным спросом, что свидетельствует о его востребованности.

Когда безалкогольное пиво — не так безопасно?

Многие водители выбирают безалкогольное пиво, если нужно поучаствовать в мероприятии, где поднимают бокалы, но оставить машину на парковке нет возможности. В этом случае безалкогольный напиток кажется идеальным вариантом: вкус знакомый, а проблем с сотрудниками ДПС не должно быть. Но так ли это безопасно?

Как пиво с меткой "0,0%" всё-таки содержит спирт?

На самом деле, даже безалкогольное пиво с пометкой "0,0%" не является полностью свободным от алкоголя. В зависимости от бренда, содержание этанола в таких напитках может варьироваться от 0,05% до 0,1%.

Это объясняется технологией производства: дрожжи, используемые в пивоварении, неизбежно вызывают образование алкоголя в процессе брожения. Современные технологии позволяют минимизировать его концентрацию, но полностью исключить спирт не получается.

Что будет, если выпить безалкогольное пиво?

Хотя в напитках с содержанием 0,0% спирта его концентрация мала, это всё же означает, что после их употребления в организм попадет небольшая доза алкоголя. В России допустимое содержание этанола составляет 0,3 промилле в крови или 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Если выпить одну полулитровую бутылку безалкогольного пива, беспокоиться не о чем — такого количества спирта недостаточно для того, чтобы повлиять на результаты теста. Для сравнения, обычное пиво с крепостью 4-4,5% выводится из организма примерно за четыре часа, тогда как этанол из безалкогольного пива с содержанием 0,1% выходит всего за 15-20 минут.

Три банки — это уже риск

Однако если выпить несколько бутылок подряд, ситуация может измениться. В зависимости от индивидуальных особенностей организма, чувствительности к алкоголю или работы алкотестера, есть вероятность, что прибор зафиксирует превышение допустимого уровня. В таком случае инспектор может направить водителя на медицинское освидетельствование, что приведет к нежелательным последствиям.

Хотя безалкогольное пиво кажется безопасным напитком для водителей, его употребление всё-таки может вызвать проблемы, особенно если не придерживаться меры. Лучше заранее знать, как он влияет на ваш организм, и учитывать возможные риски при управлении автомобилем.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

