От булыжников до желтых полос: как появилась дорожная разметка, которой мы привыкли

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Задумывались ли вы, кто первым придумал современную дорожную разметку? Белые и жёлтые полосы на асфальте — привычное явление для большинства водителей, но как всё это начиналось? Давайте вернёмся к истокам и разберемся, откуда пришла идея создания "зебры".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пешеходный переход

Римские корни дорожной разметки

Древний Рим, несмотря на успехи в торговле, строительстве и науке, сталкивался с одной серьезной проблемой — антисанитарией. По улицам города стекали отходы, и римляне, переходя дорогу, часто оказывались с грязными ногами.

Чтобы хоть как-то облегчить эту проблему, вдоль мостовых стали выкладывать высокие булыжники с небольшими промежутками между ними. Это было гениальное решение для своего времени — люди могли переходить дорогу, не пачкая обувь, а колёса колесниц спокойно проходили через эти "полоски".

Развитие идеи в XX веке

Однако более поздняя история пешеходных переходов начинается с 30-х годов XX века, когда автопром стал активно развиваться, и проблемы безопасности на дорогах стали актуальными.

В Великобритании начали использовать металлические шпильки, которые втыкались в асфальт, чтобы обозначить место для перехода. Позже министр транспорта Хор-Белиш предложил установку желто-оранжевых шаров на полосатых столбах, которые были видны как днём, так и ночью.

Распространение "зебры" по миру

В начале 50-х годов идея разметки дороги с использованием полос стала популярной в Германии. В СССР первые черно-белые полосы появились в Москве на Ленинском проспекте, но это было скорее экспериментом. В Советском Союзе на долгое время не торопились с внедрением инноваций — в некоторых городах даже не было светофоров, а движение регулировали инспекторы.

Пешеходный переход сегодня

В последние десятилетия разметка стала ярче и заметнее. В России появились жёлто-белые "зебры", которые значительно улучшили безопасность на дорогах. Желтые полосы, кстати, используются не только в России, но и в других странах, таких как Америка, Швейцария и Италия. А в Китае такие переходы называются "тигры", а не "зебры".

Оригинальные решения в других странах

Не только стандартные переходы — в Испании, например, можно встретить разноцветные зигзагообразные разметки. В Ла-Корунье появилась разметка, напоминающая окрас коров, что является символом молочной продукции региона.

Интересный факт: в некоторых городах, например, в Шанхае или Рейкьявике, можно увидеть креативные иллюстрации на дорожной разметке, такие как геометрические узоры или изображения животных.

Дорожная разметка — это не просто полоски на асфальте, а важная часть системы безопасности. За её историей стоит целая эволюция, от камней римлян до современных смарт-технологий для улучшения видимости в ночное время.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

