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Зачем новички на дороге обязаны носить знак, и что это значит для их безопасности

2:02
Авто

Если ваш водительский стаж не превышает двух лет, то вам обязательно нужно иметь специальный знак "Начинающий водитель" на автомобиле. Нарушение этого правила обернётся штрафом в 500 рублей, как отметил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Почему это важно?

Водители с небольшим опытом за рулём чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. К числу основных причин аварий относят:

  • неправильный выбор дистанции до других машин;
  • ошибки при пересечении перекрёстков и пешеходных переходов;
  • несоответствие скорости ситуации на дороге;
  • рискованные манёвры, такие как выезд на встречную полосу или пересечение сплошной линии.

Такой недостаток опыта повышает вероятность ДТП, что делает "начинающих водителей" более уязвимыми на дороге.

Как выглядит знак?

Знак для начинающих водителей должен быть квадратной формы, жёлтого цвета с изображением чёрного восклицательного знака. Его размеры составляют 150x150 мм, а сам символ — 110 мм в высоту.

Согласно правилам, знак должен размещаться на задней части транспортного средства, так, чтобы он был заметен другим участникам движения. Главное, чтобы знак не перекрывал номерной знак и осветительные приборы.

Дополнительные ограничения

Для водителей с опытом до двух лет существуют и дополнительные ограничения. Им запрещается:

  • буксировать другие автомобили и прицепы;
  • перевозить опасные грузы.

Эти меры призваны минимизировать риск аварий и повысить безопасность на дорогах, ведь начинающим водителям нужно время, чтобы набраться опыта в условиях реального дорожного движения.

Не забывайте о простом, но важном правиле — знак "Начинающий водитель" на машине может не только помочь избежать штрафа, но и повысить вашу безопасность на дороге.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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