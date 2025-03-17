Как Тольятти стал домом для ВАЗ: города, которые могли быть центром автопрома СССР

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В середине 1960-х годов в Советском Союзе обсуждали строительство нового автозавода, и в борьбе за это уникальное предприятие участвовало более полусотни городов. Каждый хотел стать домом для будущего автогиганта. Но почему выбор пал именно на Тольятти, а не на Киев или Минск?

Фото: Wikipedia by Gruzin 977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ 2107

Почему Тольятти?

В 1964 году, когда вопрос о строительстве автозавода стал актуальным, внимание особенно привлекли такие города, как Киев, Минск, Ульяновск и Горький. Украина и Беларусь были сильными претендентами.

Киев и Бровары, Минск и Гомель активно претендовали на создание нового предприятия, а другие города, такие как Запорожье и Ульяновск, надеялись на удачу из-за уже существующих в них автозаводов и развитой инфраструктуры. Ярославль, Рыбинск, Ростов Великий и многие другие города также подали заявки, стремясь попасть в число победителей.

Однако для властей оказалось важным не только наличие рабочих кадров, но и географическое расположение. Так, Киев и Минск оказались под угрозой из-за близости к государственной границе, что делало их уязвимыми в случае войны. Цена строительства в республиканских столицах тоже была довольно высокой.

Победитель — Тольятти

В итоге маленький город Ставрополь-на-Волге, позже переименованный в Тольятти, стал выбором властей. Причины оказались не только в безопасности региона, но и в том, что расположение в Поволжье обеспечивало более выгодные условия для строительства.

В 1964 году город переименовали в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Это название, несмотря на шок, который оно вызвало у представителей Fiat, было выбрано не из-за политических мотивов, а как дань сотрудничеству с итальянской компанией.

Влияние выбора

Если бы автозавод был построен в другом городе, история могла бы сложиться иначе. В перспективе могли бы появиться другие автомобили с характерными названиями, такие как "Киевляне" или "Мценчане". Кто знает, как бы это изменило российский автопром?

Уточнения

Толья́тти (до 1964 года Ста́врополь, от греч. Σταυρούπολη, дословно — «Город креста»; встречаются и другие названия: Ста́врополь-на-Во́лге или Ста́врополь-Во́лжский) — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе.

