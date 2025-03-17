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От свиньи до велосипеда: какие грузы могут привести к лишению прав

3:24
Авто

Многие водители не задумываются о том, что именно они перевозят в багажнике. Но определённые грузы могут стать причиной не только штрафов, но и временного лишения водительских прав. Что именно может привести к таким последствиям, и как избежать неприятных ситуаций — объяснил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru.

Полицейская машина в России
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейская машина в России

Перевозка грузов: что можно и что нельзя

Очень важно, чтобы перевозимый груз не мешал обзору, не снижал устойчивость автомобиля и не загораживал осветительные приборы или госномера. Запрещено закрывать номерные знаки и световые элементы, а если предметы выходят за габариты машины, их необходимо обозначать специальным знаком "Крупногабаритный груз".

В условиях плохой видимости или ночью нужно использовать световые элементы: белый спереди и красный сзади.

Невыполнение этих требований может привести к штрафам от 1500 до 2000 рублей, а в отдельных случаях — временной утрате водительского удостоверения на срок до четырёх месяцев.

Как избежать проблем с охотой и лесными грузами?

Сотрудники ГИБДД, как правило, не обладают специальными знаниями в области зоологии, и могут принять тушу домашней свиньи за дикого кабана. Если вы перевозите животных, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, такие как охотничий билет и разрешение на добычу определённого вида животного. За нарушение законодательства в области охоты могут быть наложены штрафы от 30 000 до 50 000 рублей.

Если вы перевозите дрова для отопления, инспектор может запросить документы, подтверждающие их легальное происхождение. В случае подозрений в незаконной вырубке леса, владельцу груза придётся доказать законность его приобретения. Нарушителям грозит штраф от 4000 до 5000 рублей для граждан и до 300 000 рублей для юридических лиц.

Перевозка алкоголя и деревьев

Если вы перевезёте больше 10 литров домашнего алкоголя, это может привести к штрафу в 3000–5000 рублей. Подобные санкции предусмотрены статьёй 14.17.2 КоАП.

Также важно помнить, что вывоз деревьев из природных зон без разрешения является незаконным. Если вы выкопали ёлку для посадки на участке, это может быть расценено как нарушение законодательства. В этом случае штраф может составить от 20 000 до 40 000 рублей.

Даже велосипед может стать проблемой

Перевозка велосипеда также может привести к штрафам, если он установлен так, что перекрывает номерной знак. Водители часто используют крепления для велосипедов, но если они расположены неправильно, инспектор может зафиксировать нарушение. Штраф может составить до 7500 рублей или даже привести к лишению прав на срок до трёх месяцев.

Кажется, что багажник — это просто место для хранения вещей, но на самом деле, неправильная перевозка груза может стать причиной штрафов и других неприятных последствий. Следите за тем, чтобы все грузы соответствовали требованиям закона.

Уточнения

Груз англиц. 'карго' (англ. Cargo) — перемещаемый кем-либо или чем-либо в пространстве материальный объект.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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