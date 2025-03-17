Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите больше томатов? Окучивание поможет укрепить растения
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Выбросьте это немедленно: 7 вещей в доме, которые давно устарели
Больше не капитан: Загитова раскрыла причину ухода с Кубка Первого канала
Кабур — место, где песок на пляже золотой, виллы словно дворцы, а отдых превращается в искусство
Этот интернет-совет о детском сне может быть вредным: вот что говорят врачи
Ляйсан Утяшева рассказала, за что любит Павла Волю: поклон твои родителям
ЕС сворачивает торговлю, но Венгрия идёт своим путём — и России это на руку
Апельсиновая магия на вашей кухне: ноль яиц, максимум вкуса — вот как мы делаем чудесный постный пирог

Легенда о скорости на немецких автобанах: что реально скрывает отсутствие ограничений

Авто

Немецкие автобаны — это не просто дороги, а настоящие магистрали скорости, которые завораживают водителей со всего мира. Но действительно ли всё так безумно и свободно, как о них говорят? Попробуем разобраться.

трасса
Фото: Wikipedia by Eugene Triguba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
трасса

Без ограничения скорости — миф или реальность?

Одно из самых популярных заблуждений о немецких автобанах — это миф о том, что на них можно ехать с любой скоростью. Это не совсем так. Да, на большей части автобанов действительно нет строгих ограничений скорости, но есть рекомендация — не превышать 130 км/ч.

Однако, даже если вы находитесь за рулем гиперкара, вроде Koenigsegg Acera с максимальной скоростью более 400 км/ч, это не означает, что вы можете без проблем разогнаться до таких цифр. В реальности поток машин и плотность движения делают это почти невозможным.

Однако стоит помнить, что около 30% дорог все же имеют ограничения на скорость, включая участки, проходящие через города, съезды с трасс и места ремонта дорог.

Ожидаемые изменения

Не так давно в Германии активно обсуждается возможность введения ограничения на скорость до 120 км/ч на всех дорогах, включая автобаны. Это решение предлагается ради экологии, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Вопрос вызвал разногласия, и сегодня сторонников этого ограничения и его противников примерно поровну. Так что легендарная свобода на немецких магистралях может уйти в историю.

Как следят за дисциплиной на автобанах?

Высокая дисциплина водителей — важная часть безопасности на немецких магистралях. В отличие от других стран, на автобанах редко встретишь машины, которые едут по левой полосе, когда правые свободны.

Это поддерживается строгим контролем полиции Autobahnpolizei, которая использует заряженные версии Audi, Mercedes-Benz и даже спорткары Porsche для контроля.

Кроме того, полиция активно использует мобильные засады — автомобили без опознавательных знаков с камерами, фиксирующие скорость нарушителей.

Почему немецкие автобаны такие безопасные?

Безопасность на высокой скорости обеспечивается не только дисциплиной водителей, но и самой конструкцией дорог. Автобаны строятся по особым стандартам: асфальт укладывается на толстую бетонную подушку, полосы шире, чем на обычных дорогах, а повороты и спуски максимально плавные.

Разветвленная система указателей, отбойников и четкая разметка помогают водителям ориентироваться на огромных скоростях.

Возможно ли это в России?

С точки зрения технологий, вполне. Однако стоит учитывать, что содержание одного километра немецкого автобана стоит $835 000 ежегодно, а общая протяженность всех магистралей страны — более 13 тысяч километров. В год на их содержание уходит около $11 миллиардов.

Для России это большая сумма, и чтобы приблизиться к немецким стандартам, нужно изменить подход к развитию инфраструктуры и восприятие качества дорог в стране.

Немецкие автобаны — это не просто дороги, это настоящий символ свободы на колесах, но свобода эта не без ограничений. Возможно, когда-нибудь и в России появятся такие магистрали, но для этого потребуется гораздо больше усилий и осознания важности качественной инфраструктуры.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Последние материалы
Ляйсан Утяшева рассказала, за что любит Павла Волю: поклон твои родителям
ЕС сворачивает торговлю, но Венгрия идёт своим путём — и России это на руку
Апельсиновая магия на вашей кухне: ноль яиц, максимум вкуса — вот как мы делаем чудесный постный пирог
Ваш мозг тайно стирает счастливые воспоминания — виновником оказался всем известный гормон
Морщины не исчезают, а вот деньги — очень даже: вся правда о кремах со стволовыми клетками
Лайфхак для генеральной уборки: от потолка к полу
Вредители забудут дорогу в ваш сад — опытные дачники придумали хитрую ловушку
Пирог на царский стол: кулебяка с секретной начинкой
Этот гормон решает, будете ли вы высыпаться: проверьте свой режим сна
Скрытые риски при остановке ДПС: как остаться в безопасности, не покидая авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.