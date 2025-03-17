Скрытые риски при остановке ДПС: как остаться в безопасности, не покидая авто

Часто при остановке ДПС сотрудники просят водителей выйти из машины. Это может звучать как стандартная процедура, но делать это необязательно. Водители, стараясь избежать конфликта или ускорить процесс, часто покидают автомобиль, полагая, что это поможет быстрее решить проблему. Однако юристы предупреждают: это может привести к неприятным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Почему не стоит покидать машину?

Покидать салон без оснований — распространённая ошибка, которая чревата несколькими рисками. Водители, даже если их остановили по делу, часто не задумываются о том, что выход из автомобиля может повлиять на безопасность и их права. Важно помнить, что закон обязывает выйти из машины только в трёх чётко оговорённых случаях: при досмотре транспортного средства, задержании или отстранении от управления.

Что говорит закон?

Согласно Приказу МВД N664, сотрудники ДПС могут лишь предложить водителю покинуть машину, но отказаться от этого — ваше право. Водитель не обязан выходить, если нет законных оснований для этого. Спокойно и вежливо отказавшись, вы останетесь в более безопасной позиции и сможете избежать ненужных споров.

Опасность покидания автомобиля

Когда водитель выходит из машины, он подвергает себя определённому риску. Находясь в салоне, вы можете контролировать ситуацию, а видеорегистратор продолжает фиксировать происходящее. Если же вы окажетесь на проезжей части, это создаёт удобную ситуацию для возможных неправомерных действий со стороны инспектора.

Сотрудники ДПС могут начать психологическое давление, пытаясь заставить признать вину или предложить неофициальное "решение вопроса", особенно если объективных доказательств вины нет.

Как избежать неприятностей?

Юристы рекомендуют не покидать машину без веских причин. Лучше всего остаться в салоне и вести диалог через приоткрытое окно. Так, и свидетели остаются рядом, и видеорегистратор продолжает запись. Это помогает защитить ваши права и сохранить контроль над ситуацией.

Помните, что в большинстве случаев выходить из автомобиля не нужно. Соблюдая свои права, вы можете избежать множества проблем, не подвергаясь дополнительному риску.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

