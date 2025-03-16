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Не так сложно, как кажется: как подготовить машину к лету и забыть о перегревах

3:05
Авто

Весна на носу, а значит, самое время готовиться к летнему сезону на дорогах. Это не только время для открытых окон и теплого воздуха, но и для того, чтобы убедиться, что ваш автомобиль готов к нагрузкам. С увеличением количества машин на дорогах неизбежно появляются пробки, а одна из самых частых причин этого — перегрев двигателя.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

И в таких ситуациях приходится расплачиваться не только временем, но и деньгами, поскольку ремонт перегретого двигателя может быть довольно дорогим. Однако избежать перегрева можно, если вовремя позаботиться о техническом обслуживании системы охлаждения.

Важность предсезонного обслуживания

С ростом температуры и увеличением потока автомобилей на дорогах, нагрузка на машины значительно возрастает. Часто водители забывают, что летом система охлаждения работает в экстремальных условиях. Но виноват в этом всегда один человек — водитель, если он не готовит автомобиль должным образом.

Речь идет не только о стандартных процедурах, таких как замена масла, свечей и фильтров. Особое внимание стоит уделить системе охлаждения, которая в жаркое время года подвергается сильному стрессу. Пытаться почистить радиатор с помощью водоструйки — не лучший способ обслуживания, так как это может привести к повреждениям.

Что нужно сделать?

Качественное обслуживание системы охлаждения двигателя включает несколько важных этапов:

  1. Осмотр и диагностика радиатора - важен тщательный осмотр и анализ состояния радиатора, а также пошаговая уборка, чтобы избежать накопления грязи и мусора.
  2. Замена антифриза - антифриз со временем теряет свои свойства, что может привести к перегреву. Регулярная замена — это обязательная часть предсезонного обслуживания.
  3. Проверка герметичности труб и насосов - утечка жидкости в системе охлаждения может быть причиной перегрева, поэтому важно проверить все соединения на наличие трещин или повреждений.
  4. Проверка крышек на расширительный сосуд и радиатор - замена крышки — это не такая дорогая процедура, но если игнорировать её, это может привести к гораздо более серьезным проблемам.

Ожидайте неожиданных последствий

На некоторых автомобилях клапан, контролирующий давление в системе, устанавливается не на радиаторе, а на расширительном баке. Повреждение этой крышки может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до взрыва расширительного бачка.

Даже если это не приведет к таким драматичным последствиям, утечка охлаждающей жидкости неизбежно повлияет на работу системы охлаждения. Поэтому замена поврежденных крышек — это обязательная часть профилактики.

Забота о машине заранее — залог долгой и беззаботной эксплуатации в летний период. Обслуживание системы охлаждения не только предотвратит перегрев, но и сэкономит вам немалые деньги на ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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