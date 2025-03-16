Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует

В 2025 году китайские авто показывают отличные результаты по качеству — таковы выводы исследования, проведённого крупнейшим китайским автомобильным СМИ Autohome. Эксперты отметили заметный рост качества машин местных марок, которые теперь могут составить конкуренцию мировым брендам.
Рейтинг составлен на основе отзывов 24,3 тысячи владельцев новых автомобилей, которых попросили предоставить данные о поломках и неисправностях. Используя информацию, собранную на онлайн-платформе, Autohome вычислил показатель PPH — количество проблем на 100 машин. Чем ниже этот показатель, тем выше качество.
Результаты исследования оказались интересными. Средний показатель качества китайских машин в 2025 году составил 158 PPH — на 36 баллов меньше, чем в 2024-м. Особенно выделяются электрические и гибридные модели с показателем 152 PPH, в то время как у бензиновых автомобилей этот показатель равен 172.
Глобальные бренды, производящие машины в Китае, показали средний результат 147 PPH, что на 25 баллов ниже по сравнению с прошлым годом. Импортные автомобили продемонстрировали лучший результат — 125 PPH, улучшив показатель на 7 баллов.
Часто возникающие проблемы у китайских брендов связаны с электроникой, кузовом и салоном. Для глобальных марок китайской сборки главной проблемой является именно электроника.
Интересно, что в общем зачёте самых качественных машин первенство заняли Lexus с показателем 78 PPH. Второе место заняла компания HIMA, которая представляет автомобили под брендами Aito, Luxeed и Stelato. Китайские бренды, такие как Nio, Li Auto и Venucia, заняли места с 3-го по 5-е.
Китайские бренды, хоть и немного уступают международным гигантам по качеству в целом, тем не менее, показывают отличные результаты, что связано с интенсивной конкуренцией на внутреннем рынке.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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