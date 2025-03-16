Китай против мировой элиты: топ авто 2025 года, который вас шокирует

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В 2025 году китайские авто показывают отличные результаты по качеству — таковы выводы исследования, проведённого крупнейшим китайским автомобильным СМИ Autohome. Эксперты отметили заметный рост качества машин местных марок, которые теперь могут составить конкуренцию мировым брендам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Методология исследования

Рейтинг составлен на основе отзывов 24,3 тысячи владельцев новых автомобилей, которых попросили предоставить данные о поломках и неисправностях. Используя информацию, собранную на онлайн-платформе, Autohome вычислил показатель PPH — количество проблем на 100 машин. Чем ниже этот показатель, тем выше качество.

Результаты исследования: китайские бренды в лидерах

Результаты исследования оказались интересными. Средний показатель качества китайских машин в 2025 году составил 158 PPH — на 36 баллов меньше, чем в 2024-м. Особенно выделяются электрические и гибридные модели с показателем 152 PPH, в то время как у бензиновых автомобилей этот показатель равен 172.

Глобальные и импортные бренды

Глобальные бренды, производящие машины в Китае, показали средний результат 147 PPH, что на 25 баллов ниже по сравнению с прошлым годом. Импортные автомобили продемонстрировали лучший результат — 125 PPH, улучшив показатель на 7 баллов.

Частые проблемы и их причины

Часто возникающие проблемы у китайских брендов связаны с электроникой, кузовом и салоном. Для глобальных марок китайской сборки главной проблемой является именно электроника.

Самые качественные бренды 2025 года

Интересно, что в общем зачёте самых качественных машин первенство заняли Lexus с показателем 78 PPH. Второе место заняла компания HIMA, которая представляет автомобили под брендами Aito, Luxeed и Stelato. Китайские бренды, такие как Nio, Li Auto и Venucia, заняли места с 3-го по 5-е.

Полный рейтинг качества автомобилей

Lexus (импорт) — 78 PPH HIMA (Aito, Luxeed, Stelato) — 84 PPH Nio — 89 PPH Li Auto — 94 PPH Venucia — 99 PPH BMW (импорт) — 104 PPH Tesla — 104 PPH IM Motors — 105 PPH Mazda — 109 PPH Citroen — 109 PPH

Заключение: китайские марки на подъёме

Китайские бренды, хоть и немного уступают международным гигантам по качеству в целом, тем не менее, показывают отличные результаты, что связано с интенсивной конкуренцией на внутреннем рынке.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

