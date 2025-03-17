Kia нервно курит в сторонке: новый Skoda Space готов удивить размерами

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Чешский автопроизводитель Skoda представил первые официальные изображения своего нового флагманского электрического кроссовера. Ожидается, что модель получит название Skoda Space и станет конкурентом таким крупным электрокроссоверам, как Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Clever – f 30012021

Дизайн и размеры: что известно о Skoda Space

Судя по представленным изображениям, новинка позаимствовала дизайнерские решения у концепта Vision 7S, представленного в 2022 году. Пока Skoda продемонстрировала только оптику автомобиля, но уже ясно, что это будет крупный и массивный кроссовер с футуристичными элементами.

Габариты модели сравнимы с Skoda Kodiaq, что делает его одним из самых крупных автомобилей бренда:

Длина - 4758 мм

- 4758 мм Колесная база - 2791 мм

Эти размеры говорят о том, что Skoda Space будет просторным кроссовером с возможностью установки третьего ряда сидений.

Технические характеристики: платформа, привод и запас хода

Skoda Space построен на платформе MEB, разработанной Volkswagen Group специально для электромобилей. Это значит, что кроссовер получит:

Расположение аккумуляторов в полу для оптимального распределения веса

для оптимального распределения веса Два варианта привода : задний (с одним электромотором) и полный (с двумя моторами)

: задний (с одним электромотором) и полный (с двумя моторами) Запас хода около 600 км по циклу WLTP, что делает его конкурентоспособным среди современных электрических кроссоверов

Ожидается, что кроссовер будет поддерживать быструю зарядку, позволяя восполнять значительную часть заряда всего за несколько минут.

Skoda Space против конкурентов: сможет ли он победить Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9

Skoda Space выходит в один из самых быстрорастущих сегментов — полноразмерных электрических кроссоверов. Его главные соперники — Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, которые уже получили признание за свою просторность, передовые технологии и большой запас хода.

Чем Skoda может привлечь покупателей?

Просторный салон с возможностью третьего ряда сидений

с возможностью третьего ряда сидений Новые технологии и премиальные материалы в интерьере

и премиальные материалы в интерьере Практичный запас хода на уровне 600 км

на уровне 600 км Конкурентная цена (если Skoda придержится своей традиционной ценовой политики)

Пока неизвестно, когда Skoda Space поступит в продажу, но его дебют может состояться уже в конце 2024 — начале 2025 года.

Уточнения

Škoda a s. ([ˈʃkoːda]) — крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, со штаб-квартирой, расположенной в городе Млада-Болеслав.

