Kia нервно курит в сторонке: новый Skoda Space готов удивить размерами

Чешский автопроизводитель Skoda представил первые официальные изображения своего нового флагманского электрического кроссовера. Ожидается, что модель получит название Skoda Space и станет конкурентом таким крупным электрокроссоверам, как Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.
Судя по представленным изображениям, новинка позаимствовала дизайнерские решения у концепта Vision 7S, представленного в 2022 году. Пока Skoda продемонстрировала только оптику автомобиля, но уже ясно, что это будет крупный и массивный кроссовер с футуристичными элементами.
Габариты модели сравнимы с Skoda Kodiaq, что делает его одним из самых крупных автомобилей бренда:
Эти размеры говорят о том, что Skoda Space будет просторным кроссовером с возможностью установки третьего ряда сидений.
Skoda Space построен на платформе MEB, разработанной Volkswagen Group специально для электромобилей. Это значит, что кроссовер получит:
Ожидается, что кроссовер будет поддерживать быструю зарядку, позволяя восполнять значительную часть заряда всего за несколько минут.
Skoda Space выходит в один из самых быстрорастущих сегментов — полноразмерных электрических кроссоверов. Его главные соперники — Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, которые уже получили признание за свою просторность, передовые технологии и большой запас хода.
Чем Skoda может привлечь покупателей?
Пока неизвестно, когда Skoda Space поступит в продажу, но его дебют может состояться уже в конце 2024 — начале 2025 года.
Škoda a s. ([ˈʃkoːda]) — крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, со штаб-квартирой, расположенной в городе Млада-Болеслав.
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