Тарифный хаос Трампа: автопроизводители в панике

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Пошлины на товары из Канады и Мексики составляют 25%, а на китайские товары — 10%. Однако после переговоров с лидерами Канады и Мексики Трамп согласился на 30-дневную паузу перед введением тарифов, чтобы дать возможность для урегулирования спорных вопросов.
General Motors и Stellantis: Компании заявили о намерении увеличить производство автомобилей в США, чтобы минимизировать влияние тарифов.
Ford: Генеральный директор Джим Фарли выразил обеспокоенность, что тарифная политика создает "издержки и хаос" для автопроизводителей, что может привести к росту цен на автомобили и задержкам в поставках.
Volkswagen: Компания предупредила, что новые тарифы негативно отразятся на американских потребителях и глобальной автомобильной промышленности, подчеркнув, что около 65% продаваемых в США автомобилей VW могут стать нерентабельными.
Рост цен для потребителей: Ожидается, что введение пошлин приведет к увеличению цен на автомобили в США, поскольку автопроизводители будут вынуждены компенсировать возросшие издержки.
Нарушение цепочек поставок: Глобальные цепочки поставок автопрома могут столкнуться с серьезными сбоями, что приведет к банкротствам среди поставщиков автозапчастей.
Инвестиционная неопределенность: Автопроизводители откладывают или пересматривают планы по инвестициям и запуску новых моделей из-за неопределенности в торговой политике США.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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