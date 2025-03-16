Илон Маск теряет Европу: как политические взгляды влияют на продажи Tesla

В 2025 году Tesla столкнулась с резким снижением продаж в Европе. В январе падение составило 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в январе 2024 компания продала более 18 тысяч автомобилей, то год спустя этот показатель сократился до 9 тысяч.
Что происходит с некогда лидером рынка электромобилей? Почему европейцы стали отворачиваться от Tesla, несмотря на рост продаж электрокаров в целом?
Одним из главных факторов, повлиявших на спрос в Европе, стали высказывания и политическая активность Илона Маска. Генеральный директор Tesla в последние годы все чаще открыто поддерживает правые политические движения, включая немецкую партию "Альтернатива для Германии" (AfD).
В Европе, где значительная часть населения придерживается более либеральных взглядов, такая позиция Маска вызвала волну критики. В соцсетях появились призывы бойкотировать Tesla, а многие потенциальные покупатели стали рассматривать альтернативные марки.
Еще несколько лет назад Tesla фактически доминировала на рынке электромобилей, но сейчас ситуация изменилась.
Если раньше Model 3 и Model Y были безоговорочными лидерами, то теперь покупатели все чаще выбирают альтернативные марки, которые предлагают лучший баланс цены и оснащения.
Еще одной неожиданной проблемой для Tesla в Европе стали акции протеста и даже вандализма. В Германии зафиксированы случаи поджога автомобилей Tesla, которые связывают с негативным восприятием Маска в политическом пространстве.
Недовольство усилилось на фоне того, что Tesla продолжает расширять производство в Европе, несмотря на протесты экологов. Завод Gigafactory в Берлине подвергается критике за высокий уровень потребления воды и потенциальное загрязнение окружающей среды. Это вызывает негативную реакцию у местных жителей, что также влияет на имидж компании.
Раньше Tesla считалась передовой компанией с уникальными технологиями, но сегодня конкуренты не просто догнали, а в чем-то даже превзошли ее.
Многие владельцы электромобилей, которые раньше выбирали Tesla как эталон, теперь предпочитают другие бренды, предлагающие больше удобств за те же деньги.
Пока ситуация для Tesla выглядит тревожно, но не катастрофично. Компания по-прежнему остается важным игроком на рынке, а ее завод в Германии продолжает выпуск Model Y для Европы. Однако для того, чтобы вернуть утраченные позиции, Tesla придется пересмотреть стратегию:
Пока же Tesla теряет свою былую доминантную позицию, а конкуренты с удовольствием занимают ее место.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.
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