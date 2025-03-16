Audi A4 уходит в прошлое: A5 приходит на смену

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Audi A5 заменяет A4: что изменилось и почему компания решилась на это?

Audi объявила о замене популярной модели A4 на новую A5. Этот шаг связан с изменением стратегии бренда и обновлением номенклатуры. Теперь модели с нечетными индексами, такие как A5, будут использовать двигатели внутреннего сгорания, а четные, например A4, будут зарезервированы для электрических версий.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Такое переименование не просто смена букв и цифр — обновленная A5 получила серьезные изменения в дизайне, платформе и технической начинке.

Ключевые изменения в Audi A5 2025

1. Новая философия и стратегия Audi

Audi продолжает глобальную реструктуризацию своей модельной линейки. По новой схеме четные номера теперь будут использоваться исключительно для электромобилей. Это означает, что A4, которая долгие годы была символом компактных премиальных седанов Audi, уступает свое место A5, а будущие электрические седаны займут четные индексы.

Переименование A4 в A5 также символизирует рост модели в статусе и технологическом уровне. Теперь A5 объединяет в себе дух классического седана и спортивного лифтбэка, предлагая больше универсальности.

2. Дизайн и кузов

Обновленный A5 предложен в кузовах седан и универсал (Avant). Традиционные купе и кабриолет, которые раньше входили в линейку A5, уходят из модельного ряда.

Главное внешнее отличие — это новый более агрессивный стиль с узкими фарами, переработанной решеткой радиатора и улучшенной аэродинамикой. Кузов автомобиля получил более плавные линии, а задняя часть теперь имеет спортивный наклон, что делает модель визуально динамичнее.

Универсал Avant остается в строю для тех, кто ценит практичность, но с обновленным дизайном он теперь выглядит более спортивным.

3. Новая платформа и технологии

A5 стала первой моделью на платформе Premium Platform Combustion (PPC), разработанной специально для автомобилей с традиционными ДВС. Эта архитектура позволила улучшить управляемость, сделать кузов жестче и снизить вес автомобиля.

Интерьер получил современную цифровую панель приборов, крупный дисплей мультимедиа и минималистичный, но высокотехнологичный дизайн. В центре внимания — новая система Audi MMI с еще более интуитивным интерфейсом и поддержкой обновлений "по воздуху".

4. Линейка двигателей и производительность

Audi A5 2025 предложит несколько вариантов двигателей, среди которых:

2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы с мощностью от 150 до 261 л. с.

с мощностью от 150 до 261 л. с. 3,0-литровые V6 в более мощных версиях, выдающие до 367 л. с.

в более мощных версиях, выдающие до 367 л. с. Мягкий гибрид (MHEV plus) , который интегрирован во все модификации для повышения экономичности и снижения выбросов.

, который интегрирован во все модификации для повышения экономичности и снижения выбросов. Полный привод quattro доступен для большинства версий, улучшая сцепление с дорогой и динамику движения.

Все двигатели работают в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, обеспечивая плавные переключения и высокую топливную эффективность.

5. Улучшенная динамика и комфорт

За счет новой платформы автомобиль стал устойчивее в поворотах и комфортнее на высоких скоростях. Система полного привода quattro в сочетании с адаптивной подвеской делает управление более точным.

Благодаря активным системам безопасности, таким как адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и автоматическая система экстренного торможения, A5 стал еще безопаснее.

Что значит отказ от A4 для будущего Audi?

Замена A4 на A5 показывает направление, в котором движется Audi. Компания постепенно разделяет свою линейку на автомобили с ДВС (нечетные номера) и электрические модели (четные номера). Это не просто смена обозначений, а стратегический переход, который определит будущее бренда.

Переход A4 в A5 также может быть связан с желанием сделать модель более премиальной и отстроиться от конкурентов в этом сегменте.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

