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Американские пошлины против Китая: электромобили из поднебесной не доедут до США:

4:33
Авто

Несмотря на бурный рост китайской индустрии электромобилей и агрессивную экспансию в Европу, крупнейшие автопроизводители Поднебесной, такие как BYD, Nio, Xpeng и Geely, избегают американского рынка. В чем причины такого решения и есть ли у Китая шансы покорить США?

Zeekr 009
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zeekr 009

Главные препятствия для китайских электромобилей в США

1. Высокие пошлины, делающие экспорт невыгодным

Одна из ключевых причин — политика США в отношении импорта автомобилей из Китая. В 2018 году в рамках торговой войны администрация ввела 25%-ную пошлину на китайские автомобили, но в 2024 году тарифы были увеличены до 100%. Это делает поставки китайских электрокаров в США экономически нецелесообразными.

Для сравнения, в Европе китайские бренды платят всего 10% импортной пошлины, что позволяет им предлагать конкурентоспособные цены. В результате китайские компании предпочитают сосредоточиться на Старом Свете, где спрос на электромобили стабильно растет.

2. Жесткие требования к безопасности и сертификации

Американский рынок известен своими строгими нормами безопасности и экологии. Каждая новая модель должна пройти дорогостоящие краш-тесты, соответствовать стандартам Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).

Многие китайские производители делают упор на стоимость и оснащение, но не всегда соответствуют американским требованиям. Адаптация автомобилей под стандарты США требует огромных инвестиций, что делает выход на рынок еще менее привлекательным.

3. Политические барьеры и ограничения на китайские технологии

В последние годы в США растут опасения по поводу использования китайских технологий в автомобилях, особенно в связи с развитием систем связи и автопилота. Американские власти уже ввели ряд ограничений на телекоммуникационные компании из Китая, такие как Huawei и ZTE.

Теперь под пристальное внимание попали и автопроизводители. Китайские автомобили, оснащенные продвинутыми сенсорами и системами сбора данных, вызывают опасения с точки зрения кибербезопасности. Это может привести к дополнительным запретам и ограничениям, что делает выход на рынок еще более сложным.

4. Недоверие к китайским брендам среди американцев

Еще один фактор — восприятие китайских автомобилей в США. Если в Европе автомобили из Китая уже прочно завоевывают доверие, то в Америке они остаются в тени. Большинство американских потребителей предпочитают проверенные бренды, такие как Tesla, Ford, GM и Toyota.

Китайские производители могли бы изменить это отношение со временем, но без локального производства и дилерской сети это крайне сложно.

Как Китай адаптирует стратегию?

Понимая сложности выхода на рынок США, китайские компании делают ставку на альтернативные пути:

  • Фокус на Европе и развивающихся рынках. Китайские бренды активно выходят в Германию, Францию, Великобританию и страны Южной Америки, где условия для бизнеса более благоприятные.
  • Локальное производство. Рассматриваются варианты строительства заводов в Мексике, где производство обходится дешевле, а оттуда автомобили можно экспортировать в США с минимальными пошлинами.
  • Создание суббрендов. Некоторые китайские компании уже продают электромобили в США под западными марками. Например, Volvo и Polestar принадлежат Geely, а их модели официально продаются в Штатах.

Будут ли китайские электромобили в США в будущем?

Несмотря на текущие препятствия, полностью исключать китайские электрокары из США нельзя. Если политическая ситуация изменится, а пошлины будут снижены, китайские автогиганты могут пересмотреть свою стратегию.

Также нельзя исключать вариант, при котором китайские компании будут заходить на рынок США через третьи страны, например, через Мексику или Канаду. Но пока главным приоритетом для них остается Европа, где условия для роста значительно лучше.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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