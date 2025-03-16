Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладиолусы гниют перед посадкой? Эта обработка спасет луковицы
Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать
Принимаете эти препараты? Врач предупреждает о риске развития депрессии
5 распространённых ошибок, которые делают кошек нервными и злыми
Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно
Как за два месяца заработать миллион миль и облететь весь мир
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Результат курской авантюры. 92-я бригада ВСУ кончилась
Живут как в отеле: зачем зумеры избавляются от кухонь и считают их пережитком прошлого

Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA

Авто

Mercedes-Benz готовится представить новое поколение седана CLA в 2025 году, предлагая как электрические, так и гибридные версии. Эта модель станет первой на новой платформе Mercedes Modular Architecture (MMA), сочетающей передовые технологии и высокую производительность.

Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106

Основные особенности нового Mercedes-Benz CLA:

Электрическая версия:

  • Мощность и привод: заднеприводная модель с электромотором мощностью 272 л. с. и крутящим моментом 335 Н·м. Опционально доступна полноприводная версия с дополнительным передним электромотором на 107 л. с., обеспечивая суммарную мощность 354 л. с. и 515 Н·м.
  • Батарея и запас хода: оснащена литий-ионной батареей емкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 750 км по циклу WLTP.
  • Зарядка: использует 800-вольтовую архитектуру, поддерживающую быструю зарядку мощностью до 250 кВт, что позволяет пополнить запас хода на 200 км всего за 10 минут.

Гибридная версия:

  • Силовая установка: 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель в сочетании с 27-сильным электромотором, обеспечивая общую мощность 187 л. с.
  • Батарея: емкость 1,3 кВт·ч, расположенная под водительским сиденьем, заряжается за счет рекуперации и работы бензинового мотора.

Интерьер и технологии:

  • Дисплеи: панель приборов оснащена тремя цифровыми дисплеями, включая новый Mercedes Superscreen с поддержкой видеоигр и потоковых сервисов, таких как Netflix.
  • Операционная система: используется новейшая MB. OS с интеграцией искусственного интеллекта и голосового помощника ChatGPT.

Дизайн:

  • Экстерьер: основывается на концепте, представленном на автосалоне в Мюнхене, с изысканными логотипами-звездами в фарах и минималистичной приборной панелью.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Еда и рецепты
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста Аудио 
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Япония и Франция объединяются для добычи редкоземельных ресурсов
Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA
Результат курской авантюры. 92-я бригада ВСУ кончилась
Живут как в отеле: зачем зумеры избавляются от кухонь и считают их пережитком прошлого
Большого взрыва не было — наша вселенная не то, чем кажется
Дженнифер Лоуренс снова стала мамой: актриса скрывает детали рождения второго ребёнка
Темные круги под глазами? Вот как замаскировать их без лишнего макияжа
Понаровская раскрыла душевные переживания после смерти сына: сердце разбито
Как сделать ремонт без лишних затрат? Секреты, которые знают профессионалы
Прощай, ушки на бедрах: 7 упражнений, которые помогут сделать талию осиной, а ноги стройными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.