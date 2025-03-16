Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz готовится представить новое поколение седана CLA в 2025 году, предлагая как электрические, так и гибридные версии. Эта модель станет первой на новой платформе Mercedes Modular Architecture (MMA), сочетающей передовые технологии и высокую производительность.​

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106

Основные особенности нового Mercedes-Benz CLA:

Электрическая версия:

Мощность и привод: заднеприводная модель с электромотором мощностью 272 л. с. и крутящим моментом 335 Н·м. Опционально доступна полноприводная версия с дополнительным передним электромотором на 107 л. с., обеспечивая суммарную мощность 354 л. с. и 515 Н·м. ​

​ Батарея и запас хода: оснащена литий-ионной батареей емкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 750 км по циклу WLTP.

Зарядка: использует 800-вольтовую архитектуру, поддерживающую быструю зарядку мощностью до 250 кВт, что позволяет пополнить запас хода на 200 км всего за 10 минут. ​

Гибридная версия:

Силовая установка: 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель в сочетании с 27-сильным электромотором, обеспечивая общую мощность 187 л. с.

Батарея: емкость 1,3 кВт·ч, расположенная под водительским сиденьем, заряжается за счет рекуперации и работы бензинового мотора.

Интерьер и технологии:

Дисплеи: панель приборов оснащена тремя цифровыми дисплеями, включая новый Mercedes Superscreen с поддержкой видеоигр и потоковых сервисов, таких как Netflix. ​

​ Операционная система: используется новейшая MB. OS с интеграцией искусственного интеллекта и голосового помощника ChatGPT. ​

Дизайн:

Экстерьер: основывается на концепте, представленном на автосалоне в Мюнхене, с изысканными логотипами-звездами в фарах и минималистичной приборной панелью. ​

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

