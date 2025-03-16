Гибрид или электрокар? Выбираем новый Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz готовится представить новое поколение седана CLA в 2025 году, предлагая как электрические, так и гибридные версии.Эта модель станет первой на новой платформе Mercedes Modular Architecture (MMA), сочетающей передовые технологии и высокую производительность.
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz CLA 180d Genf 2019 1Y7A5106
Основные особенности нового Mercedes-Benz CLA:
Электрическая версия:
Мощность и привод:заднеприводная модель с электромотором мощностью 272 л. с. и крутящим моментом 335 Н·м. Опционально доступна полноприводная версия с дополнительным передним электромотором на 107 л. с., обеспечивая суммарную мощность 354 л. с. и 515 Н·м.
Батарея и запас хода:оснащена литий-ионной батареей емкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 750 км по циклу WLTP.
Зарядка:использует 800-вольтовую архитектуру, поддерживающую быструю зарядку мощностью до 250 кВт, что позволяет пополнить запас хода на 200 км всего за 10 минут.
Гибридная версия:
Силовая установка:1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель в сочетании с 27-сильным электромотором, обеспечивая общую мощность 187 л. с.
Батарея:емкость 1,3 кВт·ч, расположенная под водительским сиденьем, заряжается за счет рекуперации и работы бензинового мотора.
Интерьер и технологии:
Дисплеи:панель приборов оснащена тремя цифровыми дисплеями, включая новый Mercedes Superscreen с поддержкой видеоигр и потоковых сервисов, таких как Netflix.
Операционная система:используется новейшая MB. OS с интеграцией искусственного интеллекта и голосового помощника ChatGPT.
Дизайн:
Экстерьер:основывается на концепте, представленном на автосалоне в Мюнхене, с изысканными логотипами-звездами в фарах и минималистичной приборной панелью.
Уточнения
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».