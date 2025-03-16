Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это дерево — как весна в вашем саду! Всё, что нужно знать о магнолии для её идеального цветения
Логистика по-новому: морские линии изменят торговлю между Россией и Катаром
Эта рыба укрепляет сердце и иммунитет, но почти никто её не ест: разбираемся, в чём секрет
Код Да Винчи: вы упускали эту деталь на картинах всех знаменитых художников
Головная боль, аллергия, выпадение волос: что вызывает ночной сон с мокрой головой
78-летняя юмористка Клара Новикова вышла в свет в дизайнерском наряде
От ненужного к полезному: что дачники делают из подручных средств
Наташа Королёва оказалась в списке должников: задолженность за ЖКХ превысила 130 тысяч рублей
Как найти свой идеальный нюд? 7 простых трюков, которые работают

Крах в Китае: как местные бренды обошли Porsche на повороте

2:04
Авто

Компания Porsche столкнулась с существенным снижением продаж на китайском рынке, что привело к пересмотру стратегии и сокращению расходов.

Porsche 911 Carrera 4S
Фото: commons.wikimedia.org by David Villarreal Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Porsche 911 Carrera 4S

Снижение продаж в Китае

В 2024 году продажи Porsche в Китае упали на 28%, составив 56 887 автомобилей по сравнению с 79 283 в 2023 году. Это снижение существенно повлияло на глобальные показатели компании, сократив общие продажи на 3% до 310 718 единиц.

Факторы снижения спроса

  • Экономическая ситуация: замедление экономического роста и кризис в сфере недвижимости в Китае снизили потребительские расходы на предметы роскоши.

  • Конкуренция со стороны местных производителей: китайские компании, такие как BYD и Xiaomi, предлагают высокотехнологичные электромобили по более доступным ценам, что привлекает местных потребителей.

Меры по оптимизации расходов

  • Сокращение дилерской сети: Porsche планирует уменьшить количество дилерских центров в Китае на 30%, сократив их число с 138 до около 100 к концу 2026 года.

  • Сокращение рабочих мест: компания объявила о планах уволить около 4 000 сотрудников, что составляет почти 10% от общего штата. Эти меры направлены на снижение расходов и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям.

Корректировка продуктовой стратегии

В связи с более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили и снижением спроса на модели, такие как Taycan, Porsche планирует инвестировать 800 миллионов евро в развитие автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей. Это изменение направлено на удовлетворение текущих потребностей рынка и повышение прибыльности.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Садоводство, цветоводство
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Эвелина Блёданс предположила, как россияне отреагируют на возвращение Аллы Пугачёвой
Как выглядят Карибы без отелей и круизных лайнеров: скрытые уголки рая
Золотая гонка: какие страны накапливают драгметалл в условиях экономической неопределённости
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Обои устарели? Современный ремонт требует других решений
Шок в Омске: школьница скончалась после череды отказов врачей — что произошло на самом деле
Японский электрокамикадзе: станет ли успешным новый убийца Tesla
Осторожно! Эти растения убьют вашу клубнику, а вы даже не заметите
Дмитрий Шепелев раскритиковал атмосферу на российском ТВ: слишком много сплетен и самолюбования
Это средство творит чудеса — кожа становится гладкой, как стекло
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.