Крах в Китае: как местные бренды обошли Porsche на повороте

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Компания Porsche столкнулась с существенным снижением продаж на китайском рынке, что привело к пересмотру стратегии и сокращению расходов.​

Фото: commons.wikimedia.org by David Villarreal Fernández, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Porsche 911 Carrera 4S

Снижение продаж в Китае

В 2024 году продажи Porsche в Китае упали на 28%, составив 56 887 автомобилей по сравнению с 79 283 в 2023 году. Это снижение существенно повлияло на глобальные показатели компании, сократив общие продажи на 3% до 310 718 единиц. ​

Факторы снижения спроса

Экономическая ситуация : замедление экономического роста и кризис в сфере недвижимости в Китае снизили потребительские расходы на предметы роскоши. ​

Конкуренция со стороны местных производителей: китайские компании, такие как BYD и Xiaomi, предлагают высокотехнологичные электромобили по более доступным ценам, что привлекает местных потребителей.

Меры по оптимизации расходов

Сокращение дилерской сети : Porsche планирует уменьшить количество дилерских центров в Китае на 30%, сократив их число с 138 до около 100 к концу 2026 года. ​

Сокращение рабочих мест: компания объявила о планах уволить около 4 000 сотрудников, что составляет почти 10% от общего штата. Эти меры направлены на снижение расходов и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям.

Корректировка продуктовой стратегии

В связи с более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили и снижением спроса на модели, такие как Taycan, Porsche планирует инвестировать 800 миллионов евро в развитие автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей. Это изменение направлено на удовлетворение текущих потребностей рынка и повышение прибыльности.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.

