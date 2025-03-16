Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Извращённое сознание: Орлова резко ответила критикам нежных отношений с сыном
Секретная ракета Зеленского: почему эксперты не верят в украинскую разработку на 1000 км?
Ваш шампунь работает против вас: разбираемся в тайном заговоре бутылочек
Защита дочери превыше всего: Ким Кардашьян подает в суд на Канье Уэста
Какой диван безнадёжно вышел из моды? Эти варианты уже неактуальны
Где в России можно остановиться с питомцем без проблем
Всё сделали правильно, но тесто не растёт? Спасёт этот простой трюк
Как кошки влияют на сон и психику людей? Ответ вас удивит
Глубже — не всегда лучше: какая глубина приседа принесёт максимум пользы без риска для коленей

Лучший кроссовер или разочарование года? Выясняем всё про электрический Jeep Compass

3:33
Авто

Компания Jeep готовит глобальное обновление для одного из своих самых популярных кроссоверов — Compass. Модель, которая традиционно занимает важное место в линейке бренда, получит не только новый дизайн, но и продвинутые технологии, включая полностью электрическую версию.

Jeep Compass
Фото: Jeep is licensed under public domain
Jeep Compass

Что изменится в новом Jeep Compass?

Платформа STLA Medium

Новый Compass будет построен на платформе STLA Medium от Stellantis. Она уже используется в таких моделях, как Peugeot 3008, 5008 и Opel Grandland. Это означает, что автомобиль получит улучшенную управляемость, повышенную безопасность и возможность установки современных силовых агрегатов, включая полностью электрический вариант.

Линейка двигателей

Jeep Compass 2025 предложит покупателям сразу несколько вариантов силовых установок:

  • Классический бензиновый двигатель
  • Гибридные версии
  • Плагин-гибрид с увеличенным запасом хода
  • Полностью электрическая версия с увеличенным запасом хода

Это делает Compass универсальным кроссовером, который сможет удовлетворить потребности как традиционных водителей, так и поклонников электромобилей.

Обновленный дизайн

Jeep Compass сохранит фирменные черты бренда, такие как решетка радиатора с семью прорезями, но при этом станет современнее и агрессивнее. Ожидается:

  • Новая передняя оптика с более узкими светодиодными фарами
  • Модернизированные задние фонари
  • Более четкие линии кузова, подчеркивающие внедорожный характер модели

Передовые технологии и интерьер

Внутри новый Compass предложит премиальные материалы, увеличенный дисплей мультимедиа, современную систему помощи водителю (ADAS) и поддержку обновлений "по воздуху".

Где будут производить новый Jeep Compass?

Jeep решил перенести производство модели в Италию. Новый Compass будет собираться на заводе Stellantis в городе Мельфи. Этот шаг связан с оптимизацией производственных мощностей концерна и подготовкой к выпуску новых электромобилей.

Однако с производством в Северной Америке возникли сложности. Первоначально планировалось, что Compass нового поколения начнет выпускаться на заводе в Брамптоне (Канада) уже в 2025 году. Теперь сроки сдвинули — сборка стартует только в 2026 году.

Почему запуск в Северной Америке откладывается?

Stellantis приостановил модернизацию завода в Канаде, где должен был производиться новый Compass. Компания объясняет это "корректировкой планов" и дополнительной оценкой спроса на модель в регионе. При этом в Stellantis уверяют, что перенос сроков никак не повлияет на общий план по электрификации линейки Jeep.

Что ждет Jeep Compass в будущем?

Компания делает ставку на электрическую версию, которая должна конкурировать с другими электрокроссоверами на рынке. При этом Jeep обещает сохранить внедорожные качества даже в полностью электрической версии.

Новый Jeep Compass 2025 станет важной вехой в истории модели. Компания предлагает клиентам выбор между классическими и электрическими силовыми установками, а также улучшенный дизайн и современные технологии. Но удастся ли Compass 2025 завоевать сердца поклонников? Это покажет время.

Уточнения

Jeep (ˈʤiːp) — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Экономика и бизнес
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
Перекраивает реальность: Депп объяснил, почему боготворит Тима Бёртона
Неожиданный способ делает хлеб полезнее – попробуйте сами этот новый тренд в диетологии
Секреты бабушек: как уберечь крышки от ржавчины без лишних затрат
От ячменя до банки: тарифы Трампа загоняют американских пивоваров в угол
Мы не одиноки во вселенной: космонавт подтвердил наличие жизни вне Земли
Лучший кроссовер или разочарование года? Выясняем всё про электрический Jeep Compass
Новая эра Balenciaga? Всё, что известно о назначении Питера Мюлье
Потеряли килограммы? Готовьтесь к их возвращению! Как клетки шутят с вашей диетой
Трогательные кадры: Бузова показала, как обращается с сыном Погребняк
Кольца и поцелуй: Дава и Мари Краймбрери больше не скрывают свой брак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.