Лучший кроссовер или разочарование года? Выясняем всё про электрический Jeep Compass

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Компания Jeep готовит глобальное обновление для одного из своих самых популярных кроссоверов — Compass. Модель, которая традиционно занимает важное место в линейке бренда, получит не только новый дизайн, но и продвинутые технологии, включая полностью электрическую версию.

Фото: Jeep is licensed under public domain Jeep Compass

Что изменится в новом Jeep Compass?

Платформа STLA Medium

Новый Compass будет построен на платформе STLA Medium от Stellantis. Она уже используется в таких моделях, как Peugeot 3008, 5008 и Opel Grandland. Это означает, что автомобиль получит улучшенную управляемость, повышенную безопасность и возможность установки современных силовых агрегатов, включая полностью электрический вариант.

Линейка двигателей

Jeep Compass 2025 предложит покупателям сразу несколько вариантов силовых установок:

Классический бензиновый двигатель

Гибридные версии

Плагин-гибрид с увеличенным запасом хода

Полностью электрическая версия с увеличенным запасом хода

Это делает Compass универсальным кроссовером, который сможет удовлетворить потребности как традиционных водителей, так и поклонников электромобилей.

Обновленный дизайн

Jeep Compass сохранит фирменные черты бренда, такие как решетка радиатора с семью прорезями, но при этом станет современнее и агрессивнее. Ожидается:

Новая передняя оптика с более узкими светодиодными фарами

Модернизированные задние фонари

Более четкие линии кузова, подчеркивающие внедорожный характер модели

Передовые технологии и интерьер

Внутри новый Compass предложит премиальные материалы, увеличенный дисплей мультимедиа, современную систему помощи водителю (ADAS) и поддержку обновлений "по воздуху".

Где будут производить новый Jeep Compass?

Jeep решил перенести производство модели в Италию. Новый Compass будет собираться на заводе Stellantis в городе Мельфи. Этот шаг связан с оптимизацией производственных мощностей концерна и подготовкой к выпуску новых электромобилей.

Однако с производством в Северной Америке возникли сложности. Первоначально планировалось, что Compass нового поколения начнет выпускаться на заводе в Брамптоне (Канада) уже в 2025 году. Теперь сроки сдвинули — сборка стартует только в 2026 году.

Почему запуск в Северной Америке откладывается?

Stellantis приостановил модернизацию завода в Канаде, где должен был производиться новый Compass. Компания объясняет это "корректировкой планов" и дополнительной оценкой спроса на модель в регионе. При этом в Stellantis уверяют, что перенос сроков никак не повлияет на общий план по электрификации линейки Jeep.

Что ждет Jeep Compass в будущем?

Компания делает ставку на электрическую версию, которая должна конкурировать с другими электрокроссоверами на рынке. При этом Jeep обещает сохранить внедорожные качества даже в полностью электрической версии.

Новый Jeep Compass 2025 станет важной вехой в истории модели. Компания предлагает клиентам выбор между классическими и электрическими силовыми установками, а также улучшенный дизайн и современные технологии. Но удастся ли Compass 2025 завоевать сердца поклонников? Это покажет время.

Уточнения

Jeep (ˈʤiːp) — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV.

