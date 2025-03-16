ТОП-5 машин СССР, которые гнили быстрее всех

Коррозия — один из главных врагов советских автомобилей.
Из-за особенностей металла, некачественной антикоррозийной обработки и климатических условий некоторые машины СССР буквально "рассыпались" на глазах.
Ниже — пятёрка самых подверженных ржавчине автомобилей, которые, несмотря на все плюсы, часто теряли внешний вид и прочность уже через несколько лет эксплуатации.
1. ВАЗ-2105/ВАЗ-2107 (Классика)
Уязвимые места: арки, пороги, днище, нижние кромки дверей. Низкое качество ЛКП и слабая антикоррозийная защита.
Без дополнительной обработки гнили уже через 3-5 лет эксплуатации, особенно в сыром климате.
2. Москвич-2141 ("Святогор")
Коррозия была настоящим бичом этого автомобиля. Гнило буквально всё: пороги, крылья, днище, стойки, капот.
Даже при бережном уходе металл "цвел", а при малейших повреждениях краски ржавчина распространялась мгновенно.
3. ИЖ Комби/ИЖ-2125
Универсал с удобным кузовом, но очень слабой защитой от коррозии. Задние арки и нижняя часть кузова гнили особенно быстро.
Часто ржавчина появлялась даже под заводским антикором.
4. ЗАЗ-968М (Запорожец)
Несмотря на компактные размеры, гнил очень активно. Уязвимые зоны: арки, крышка багажника, днище и задние крылья.
Даже на новых машинах можно было обнаружить признаки коррозии через 1-2 зимы.
5. ВАЗ-2108/2109 (первые "Самары")
Хотя считались современными, имели серьёзные проблемы с антикором. Особенно страдали пороги, арки и соединения панелей.
Во влажных регионах машина начинала ржаветь уже через 2-3 года.
Эти факторы в совокупности приводили к тому, что многие советские автомобили быстро приходили в негодность из-за коррозии.
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