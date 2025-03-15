ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводились в любой мороз

Советские зимы были суровыми, особенно в глубинке и на севере.
Именно поэтому надёжный мотоцикл, способный завестись даже при лютом морозе, был настоящей находкой. Некоторые модели особенно зарекомендовали себя в этом плане — простота конструкции, правильный подбор масла и надёжные карбюраторы делали своё дело.
Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые славились отличным пуском даже в морозы.
1. Урал М-67
Классический тяжёлый мотоцикл с боковой коляской. Большой, мощный, простой — запускался с кик-стартера даже при минус 25-30.
Карбюратор К-301 и массивный двигатель объёмом 650 см³ давали стабильный запуск при правильной регулировке.
2. ИЖ Планета-3/Планета-4
Один из самых популярных мотоциклов для села. Благодаря двухтактному двигателю, лёгкому кик-стартеру и простоте устройства — легко заводился зимой.
Главное — тёплая свеча и правильная смесь бензина с маслом.
3. Минск ММВЗ-3.112/3.115
Небольшой, лёгкий, но очень живучий двухтактник. Хорошо стартовал даже в сильный мороз, особенно если был в порядке карбюратор.
Отличался быстрым прогревом и стабильной работой на холостом ходу.
4. ИЖ Юпитер-5
Двухцилиндровый мотоцикл с достойной репутацией по части пуска в мороз. Благодаря системе зажигания и грамотному подбору масла запускался практически в любую погоду.
Некоторые владельцы подогревали цилиндры кипятком — но чаще он справлялся и так.
5. Днепр МТ-10/МТ-11
Массивный мотоцикл с боковой коляской и надёжным оппозитным двигателем. Хорошо держал тепло и мог заводиться даже в снежных условиях.
При должной настройке карбюратора и исправной системе зажигания — заводился уверенно.
При правильном обслуживании и подготовке, эти мотоциклы могли надежно запускаться даже в самые суровые морозы.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?