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ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводились в любой мороз

2:16
Авто

Советские зимы были суровыми, особенно в глубинке и на севере.

Uralmoto
Фото: commons.wikimedia.org by Krokhalev Nikolai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uralmoto

Именно поэтому надёжный мотоцикл, способный завестись даже при лютом морозе, был настоящей находкой. Некоторые модели особенно зарекомендовали себя в этом плане — простота конструкции, правильный подбор масла и надёжные карбюраторы делали своё дело.

Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые славились отличным пуском даже в морозы.

1. Урал М-67

Классический тяжёлый мотоцикл с боковой коляской. Большой, мощный, простой — запускался с кик-стартера даже при минус 25-30.

Карбюратор К-301 и массивный двигатель объёмом 650 см³ давали стабильный запуск при правильной регулировке.

2. ИЖ Планета-3/Планета-4

Один из самых популярных мотоциклов для села. Благодаря двухтактному двигателю, лёгкому кик-стартеру и простоте устройства — легко заводился зимой.

Главное — тёплая свеча и правильная смесь бензина с маслом.

3. Минск ММВЗ-3.112/3.115

Небольшой, лёгкий, но очень живучий двухтактник. Хорошо стартовал даже в сильный мороз, особенно если был в порядке карбюратор.

Отличался быстрым прогревом и стабильной работой на холостом ходу.

4. ИЖ Юпитер-5

Двухцилиндровый мотоцикл с достойной репутацией по части пуска в мороз. Благодаря системе зажигания и грамотному подбору масла запускался практически в любую погоду.

Некоторые владельцы подогревали цилиндры кипятком — но чаще он справлялся и так.

5. Днепр МТ-10/МТ-11

Массивный мотоцикл с боковой коляской и надёжным оппозитным двигателем. Хорошо держал тепло и мог заводиться даже в снежных условиях.

При должной настройке карбюратора и исправной системе зажигания — заводился уверенно.

При правильном обслуживании и подготовке, эти мотоциклы могли надежно запускаться даже в самые суровые морозы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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