Беспилотные автомобили начали штрафовать — первые последствия нового закона

В 2024 году беспилотные автомобили Waymo в Сан-Франциско получили 589 штрафов за нарушения правил парковки. Общая сумма взысканий составила 65 000 долларов США (31,2 млн тенге).
Согласно данным Городского транспортного агентства Сан-Франциско, роботакси Waymo чаще всего штрафовали за:
Один из инспекторов парковки, Стерлинг Хейвуд, рассказал, как оштрафовал беспилотник:
"Я был вежлив, как если бы там сидел водитель. Два раза посигналил, но машина не двигалась. Тогда я просто прикрепил штраф на 96 долларов к окну".
Компания Waymo запустила тестирование роботакси ещё в 2021 году, а летом 2024 года власти Сан-Франциско официально разрешили перевозку пассажиров. Сейчас в городе работает более 300 автономных такси, однако вопросы с парковкой и остановками остаются нерешёнными.
Всего в 2024 году в Сан-Франциско выписали 1,2 миллиона штрафов за неправильную парковку на 119 миллионов долларов. В этом сравнении 589 нарушений от роботакси кажутся незначительными. Однако власти отмечают, что автономные автомобили могут мешать машинам экстренных служб, поэтому требуют от Waymo доработать алгоритмы.
Итан Тейчер, представитель Waymo, объясняет:
"Мы постоянно совершенствуем алгоритмы, чтобы избегать нарушений. Наши автомобили могут распознавать законные парковочные места, но иногда останавливаются в удобных зонах для высадки пассажиров. Мы ставим безопасность на первое место".
Waymo полностью оплачивает штрафы, а с 2026 года, когда вступят в силу новые законы, компаниям-владельцам автономных автомобилей придётся нести ответственность за все нарушения, включая превышение скорости и проезд на красный.
Пока беспилотники продолжают адаптироваться к реальной жизни на дорогах, но очевидно, что будущее транспорта уже наступило.
Беспилотное такси или Роботакси - такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления.
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