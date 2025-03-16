Беспилотные автомобили начали штрафовать — первые последствия нового закона

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В 2024 году беспилотные автомобили Waymo в Сан-Франциско получили 589 штрафов за нарушения правил парковки. Общая сумма взысканий составила 65 000 долларов США (31,2 млн тенге).

Фото: Waymo is licensed under Free More info Автомобиль Waymo

Как автономные автомобили нарушают правила?

Согласно данным Городского транспортного агентства Сан-Франциско, роботакси Waymo чаще всего штрафовали за:

Остановку в запрещённых местах.

Препятствование движению транспорта.

Парковку на улице во время уборки.

Один из инспекторов парковки, Стерлинг Хейвуд, рассказал, как оштрафовал беспилотник:

"Я был вежлив, как если бы там сидел водитель. Два раза посигналил, но машина не двигалась. Тогда я просто прикрепил штраф на 96 долларов к окну".

Как город решает проблему?

Компания Waymo запустила тестирование роботакси ещё в 2021 году, а летом 2024 года власти Сан-Франциско официально разрешили перевозку пассажиров. Сейчас в городе работает более 300 автономных такси, однако вопросы с парковкой и остановками остаются нерешёнными.

Всего в 2024 году в Сан-Франциско выписали 1,2 миллиона штрафов за неправильную парковку на 119 миллионов долларов. В этом сравнении 589 нарушений от роботакси кажутся незначительными. Однако власти отмечают, что автономные автомобили могут мешать машинам экстренных служб, поэтому требуют от Waymo доработать алгоритмы.

Что говорит компания?

Итан Тейчер, представитель Waymo, объясняет:

"Мы постоянно совершенствуем алгоритмы, чтобы избегать нарушений. Наши автомобили могут распознавать законные парковочные места, но иногда останавливаются в удобных зонах для высадки пассажиров. Мы ставим безопасность на первое место".

Waymo полностью оплачивает штрафы, а с 2026 года, когда вступят в силу новые законы, компаниям-владельцам автономных автомобилей придётся нести ответственность за все нарушения, включая превышение скорости и проезд на красный.

Пока беспилотники продолжают адаптироваться к реальной жизни на дорогах, но очевидно, что будущее транспорта уже наступило.

Уточнения

Беспилотное такси или Роботакси - такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления.

