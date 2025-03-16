Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия расширяет экспорт вина: новые рынки в Таиланде и Вьетнаме
Носим бандаж после родов правильно: секреты, которые помогут вам быстрее восстановиться
Как сделать стильное и безопасное освещение в гостиной с натяжным потолком
Миниатюрная модель органов человека совершила прорыв в медицине
Сладкая угроза: ледяные напитки с глицерином вызывают судороги у детей
Баклажаны требуют особого подхода: 5 важных шагов к хорошему урожаю
Лимон творит чудеса: ваша микроволновка засверкает чистотой после этого метода
Запеканка с яблоками, которая тает во рту — попробуйте этот волшебный десерт
Кладоискатель на лапах: почему ваша собака прячет еду по всему дому

Курсы и экзамены для водителей каждые 10 лет? В Казахстане готовят новую реформу

Авто

Сенатор Марат Кожаев уверен, что обязательная переаттестация водителей и усиление контроля за автошколами помогут снизить количество ДТП. В своём запросе к премьер-министру Олжасу Бектенову он предложил ряд мер, направленных на повышение безопасности на дорогах.

Парковка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парковка

Что предлагает сенатор?

По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано более 31 тысячи ДТП с пострадавшими. По мнению сенатора, недостаточная подготовка водителей — одна из ключевых причин высокой аварийности.

В числе его инициатив:

  • Периодическая проверка знаний ПДД и навыков вождения раз в 10 лет.
  • Обязательные курсы повышения квалификации через 6 месяцев после получения прав.
  • Испытательный срок для новых водителей и пересмотр системы экзаменов.
  • Усиление контроля за автошколами и передача функций выдачи водительских удостоверений Министерству внутренних дел.
  • Создание специализированных ЦОНов и автодромов в крупных городах и районных центрах.

Будут ли улучшения в дорожной инфраструктуре?

Кожаев также предложил ряд реформ, касающихся организации движения. Он настаивает на строительстве разноуровневых пешеходных переходов, новых тротуаров и объездных дорог, а также на улучшении освещения трасс.

Что дальше?

Предложения сенатора пока находятся на рассмотрении. Если они будут приняты, казахстанских водителей ждут новые правила переаттестации и экзаменов, а также значительные изменения в системе подготовки автомобилистов. Это может сделать дороги безопаснее, но вызовет споры среди автовладельцев.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат
Садоводство, цветоводство
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат Аудио 
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Еда и рецепты
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Кладоискатель на лапах: почему ваша собака прячет еду по всему дому
Этот секретный ингредиент превратит ваш плов в кулинарный шедевр: вы удивитесь результату!
Польская прима Свёнтек разбита россиянкой: реакция премьер-министра Туска просто бесценна
Гладкая и сияющая кожа: секреты создания глянцевого макияжа без лишнего блеска
Лолита Милявская рассказала о зависимости особенной дочери от кофе
На шаг впереди? Дания запустила производство электронного метанола
Перестаньте искать оправдания: эта инструкция заставит вас бросить пить
Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей
Гнев подростка — это бомба замедленного действия: ситуацию можно разрядить
Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.