Курсы и экзамены для водителей каждые 10 лет? В Казахстане готовят новую реформу

Сенатор Марат Кожаев уверен, что обязательная переаттестация водителей и усиление контроля за автошколами помогут снизить количество ДТП. В своём запросе к премьер-министру Олжасу Бектенову он предложил ряд мер, направленных на повышение безопасности на дорогах.
По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано более 31 тысячи ДТП с пострадавшими. По мнению сенатора, недостаточная подготовка водителей — одна из ключевых причин высокой аварийности.
В числе его инициатив:
Кожаев также предложил ряд реформ, касающихся организации движения. Он настаивает на строительстве разноуровневых пешеходных переходов, новых тротуаров и объездных дорог, а также на улучшении освещения трасс.
Предложения сенатора пока находятся на рассмотрении. Если они будут приняты, казахстанских водителей ждут новые правила переаттестации и экзаменов, а также значительные изменения в системе подготовки автомобилистов. Это может сделать дороги безопаснее, но вызовет споры среди автовладельцев.
Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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