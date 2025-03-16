Курсы и экзамены для водителей каждые 10 лет? В Казахстане готовят новую реформу

Сенатор Марат Кожаев уверен, что обязательная переаттестация водителей и усиление контроля за автошколами помогут снизить количество ДТП. В своём запросе к премьер-министру Олжасу Бектенову он предложил ряд мер, направленных на повышение безопасности на дорогах.

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Что предлагает сенатор?

По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировано более 31 тысячи ДТП с пострадавшими. По мнению сенатора, недостаточная подготовка водителей — одна из ключевых причин высокой аварийности.

В числе его инициатив:

Периодическая проверка знаний ПДД и навыков вождения раз в 10 лет.

Обязательные курсы повышения квалификации через 6 месяцев после получения прав.

Испытательный срок для новых водителей и пересмотр системы экзаменов.

Усиление контроля за автошколами и передача функций выдачи водительских удостоверений Министерству внутренних дел.

Создание специализированных ЦОНов и автодромов в крупных городах и районных центрах.

Будут ли улучшения в дорожной инфраструктуре?

Кожаев также предложил ряд реформ, касающихся организации движения. Он настаивает на строительстве разноуровневых пешеходных переходов, новых тротуаров и объездных дорог, а также на улучшении освещения трасс.

Что дальше?

Предложения сенатора пока находятся на рассмотрении. Если они будут приняты, казахстанских водителей ждут новые правила переаттестации и экзаменов, а также значительные изменения в системе подготовки автомобилистов. Это может сделать дороги безопаснее, но вызовет споры среди автовладельцев.

Уточнения

Водительское удостоверение - документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

